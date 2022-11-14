مصر.. تقرير طبي يكشف سبب وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

كشف تقرير طبي خاص بشأن وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر، مساء اليوم الإثنين، أنه تعرّض لاعتداء في مناطق متفرقة من الجسم، ووجود علامات ظاهرة تؤكد ذلك.

وبحسب التقرير الصادر عن مستشفى "دريم" في منطقة السادس من أكتوبر بالقاهرة الذي انتقل منه طبيب إلى منزل الفنان الراحل، موقع الحادثة، فإن "علامات الاعتداء ظهرت على الوجه والبطن، والقدم اليسرى، وورم باليد اليمنى".

وأشار إلى أنه "تبين أيضًا وجود كدمات متفرقة بالجسم، وجحوظ بالعينين، واشتباه نزيف في المخ والبطن والصدر".

ولفت إلى أنه "تم العثور على طلفاح ملقى على الأرض في الشقة التي كان يُقيم فيها، ووجد بيده عقار الفيل الأزرق".

وأوضح أن "وفاة الفنان الأردني جاءت نتيجة توقف عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية".

وبحسب ما أعلن نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن طلفاح توفي الإثنين في مصر، إثر تعرضه لاعتداء دخل على إثره في غيبوبة.

وكتب العبادي في تدوينة له: "رحيل مفجع وفقد موجع، الزميل أشرف طلفاح في ذمة الله، بعد اعتداء آثم".

وقال في تصريح لـ"إرم نيوز" إنه "سيتوجه على رأس وفد من نقابة الفنانين إلى القاهرة، للمشاركة في إجراءات ترحيل الجثمان إلى الأردن، ومتابعة تفاصيل ما حدث معه".

بدأ الراحل طلفاح، الذي توفي عن عمر ناهز 47 عامًا، مسيرته الفنية العام 2006 بتمثيل أعمال درامية مختلفة، منها المسلسل البدوي الشهير "راس غليص"، إلى جانب العملين التاريخيين "الأمين والمأمون"، و"دعاة على أبواب جهنم".

كما شارك في المسلسل البدوي الرحيل، العام 2008، قبل المشاركة في المسلسل التاريخي "الحسن والحسين".

والفنان الراحل حاصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك التي تخرج منها العام 1997.