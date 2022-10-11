بعد الاعتراض عليه.. إلغاء حفل للفنان محمد رمضان في أربيل

ألغت سلطات محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، حفلا للفنان المصري محمد رمضان كان من المقرر أن يقام في المدينة نهايات الشهر الجاري.

وقرر محافظ أربيل، أوميد خوشناو، إلغاء حفل للفنان المصري محمد رمضان، كان من المقرر أن يقام في مدينة أربيل في 27 من الشهر الجاري، بعد اعتراضات من قبل قسم من أهالي أربيل، بحسب ما أعلن قائممقام قضاء أربيل نبز عبد الحميد.

وأعلن مدير علاقات وزارة الثقافة والشباب بحكومة إقليم كردستان، نامق هورامي، لشبكة "رووداو" الإعلامية، أن "رخصة استقدام محمد رمضان لم تمنح من قبل محافظة أربيل، ولهذا ليست عندهم الصلاحية لمنع إقامة أي حفل لأي فنان، لكن وزارة الثقافة لا تؤيد فكرة إقامة أي حفل من باب الاحترام لأبناء شرق كردستان الذين قدموا شهداء".

وكان محمد رمضان، أعلن في وقت سابق عن إحياء حفل غنائي في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بمدينة أربيل.

ونشر رمضان عبر حسابه في إنستغرام صورة له أثناء توقيع عقد الحفل، وعلق على الصورة بالقول "بإذن الله أقوى حفلة في مدينة أربيل كردستان العراق، يوم الخميس الموافق السابع والعشرين من أكتوبر بعد حفلة إسكندرية بعشرين يوما".