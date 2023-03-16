الفنان السوري سليم صبري: "أنا اشتريت قبري"

وشدد سليم صبري على أنه لم يفكر في أي يوم بالهجرة "مهما ساءت الظروف"، وفق تعبيره، مضيفا أن فرصا عديدة قدمت له للهجرة خارج البلد، لكنه رفض: "صحلي كتير لأي بلد بالعالم، لكني رفضت أنا سأبقى ببلدي ولدت وسأموت فيها".

وتابع أنه يسافر فقط في حال كانت هناك مشاهدا تحتاج للتصوير، لكنه يعود مجددا ولا يفكر مطلقا بالمغادرة.

واعتبر أن أجور الفنانين في سوريا بات إشكالية كبيرة، واصفا إياها بأنها "أكثر من متدنية"، لكنه أشار إلى أن هذا نتاج الوضع العام، ولا يمكنه أن يلوم أحد عليه، خاصة أن هناك ضعف في تمويل الجهات الفنية في البلاد حاليا، مشددا على "ضرورة الصبر فقط".