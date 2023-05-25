وفاة الموسيقار الفلسطيني حسين نازك عن 81 عامًا

نعت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الخميس، الموسيقار حسين نازك الذي توفي في العاصمة السورية دمشق عن عمر ناهز 81 عامًا؛ بعد صراع طويل مع المرض.



وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في بيان: "برحيل حسين نازك تخسر الحركة الثقافية والفنية الفلسطينية علمًا بارزًا من أعلام الإبداع الفني الفلسطيني، ومدرسة من مدارسها المجددة للفعل الثقافي".

وأضاف أن "الأفعال الإبداعية التي كرّسها نازك من أجل خدمة قضايا شعبه وأمته ووطنه كانت محملة بالحنين والشوق للوطن المحتل"، مشيرًا إلى أن الوزارة اختارته في وقت سابق ليكون شخصية الثقافة الفلسطينية لهذا العام.