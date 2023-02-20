في سابقة بالقضاء المغربي.. الحكم بإسقاط "ولاية الأب" عن الفنان أمين الناجي

وقالت الهوني في تصريحات صحفية، إن "هذا الحكم الذي يعد سابقة، أثلج صدرها".

وأضافت الهوني: "انتصاري اليوم بإسقاط ولاية الأب ليس انتصاراً لي وحدي، وإنما لجميع النساء، إذ سيفتح الباب أمام الاجتهاد القضائي، وسيمنح النساء اللواتي يعشن نفس الظروف أملاً كبيراً في تحقيق الفوز ذاته".

وتحولت قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني إلى قضية رأي عام بالمملكة، حيث أماطت اللثام عن الظلم الذي تعاني منه بعض الأمهات بسبب موضوع "ولاية الأب".

وظهرت الهوني في برنامج تلفزيوني، قبل أسابيع، وهي تتحدث بحرقة كبيرة عن "معاناتها مع حرمان ابنها من الحصول على موافقة والده ليتمكن من السفر برفقة أصدقائه في رحلة رياضية إلى نادي برشلونة بقصد الاحتكاك بالأجواء التنافسية في النادي، وتحقيق حلمه كي يصبح نجماً عالمياً في كرة القدم".

كما أكدت أن طليقها "حرم ابنه من الولوج إلى مدارس البعثات الأجنبية لأسباب غير مفهومة".