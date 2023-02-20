في سابقة بالقضاء المغربي.. الحكم بإسقاط "ولاية الأب" عن الفنان أمين الناجي
قضت محكمة في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الإثنين، بإسقاط ولاية الفنان المغربي أمين الناجي عن ابنه، لتنتقل إلى طليقته الفنانة جميلة الهوني، وذلك في سابقة قضائية بالمملكة.
وكانت الهوني قد رفعت قبل أسابيع قليلة، دعوى قضائية في محكمة الأسرة بالرباط، لإسقاط ولاية طليقها أمين الناجي عن ابنهما البالغ من العمر 12 عاماً، مطالبة بالحصول على حكم استعجالي للتصرف في الأوراق الإدارية لابنها، الذي يعيش معها وتتكفل برعايته منذ طلاقها، وذلك بسبب "حرمان والده له من السفر، وتغيير مدرسته".
وقالت الهوني في تصريحات صحفية، إن "هذا الحكم الذي يعد سابقة، أثلج صدرها".
وأضافت الهوني: "انتصاري اليوم بإسقاط ولاية الأب ليس انتصاراً لي وحدي، وإنما لجميع النساء، إذ سيفتح الباب أمام الاجتهاد القضائي، وسيمنح النساء اللواتي يعشن نفس الظروف أملاً كبيراً في تحقيق الفوز ذاته".
وتحولت قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني إلى قضية رأي عام بالمملكة، حيث أماطت اللثام عن الظلم الذي تعاني منه بعض الأمهات بسبب موضوع "ولاية الأب".
وظهرت الهوني في برنامج تلفزيوني، قبل أسابيع، وهي تتحدث بحرقة كبيرة عن "معاناتها مع حرمان ابنها من الحصول على موافقة والده ليتمكن من السفر برفقة أصدقائه في رحلة رياضية إلى نادي برشلونة بقصد الاحتكاك بالأجواء التنافسية في النادي، وتحقيق حلمه كي يصبح نجماً عالمياً في كرة القدم".
كما أكدت أن طليقها "حرم ابنه من الولوج إلى مدارس البعثات الأجنبية لأسباب غير مفهومة".
وتابعت الهوني، أن "ابنها يحلم بأن يصبح نجمًا كرويًا في المستقبل، كما تحرص على نجاحه بمساره الدراسي، إلا أن والده أمين الناجي يعرقل تحركاته بسبب امتلاكه حق الوصاية".
مشددة على أن "الناجي لا يقوم أيضاً بالتزاماته المادية تجاه ابنه، كما لا يبادر إلى رؤيته"، بحسب قولها.
وعقب هذا الخروج الإعلامي، حظيت الهوني بتضامن حقوقي وشعبي واسع، إذ أعلنت جمعيات نسائية عن تضامنها الكبير معها، بعد كشفها عن معاناتها مع طليقها.
من جهته، تقدم الفنان أمين الناجي بشكوى لدى المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش ضد طليقته الفنانة جميلة الهوني، بسبب تصريحاتها "المثيرة للجدل".
وبحسب المادة 236 من مدونة الأسرة المغربية، يعتبر الأب هو "الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب".
وأجازت المادة 238 من المدونة أيضاً "ولاية الأم لأبنائها في حالة عدم وجود الأب، بسبب وفاة أو غياب أو فقدان الأهلية أو غيرها من الأسباب".