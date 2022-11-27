شذى حسون تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا

كشفت الفنانة العراقية، شذى حسون، تفاصيل خلافها مع الفنانة اللبنانية إليسا، وآخرها واقعة تعرضها للإهانة منها، قبل شهرين في مطعم بالعاصمة اللبنانية بيروت، مؤكدة أن إليسا استهزأت بها وأهانتها.

وقالت شذى حسون، في حوار متلفز، إنها كانت بمطعم شهير في بيروت، وعقب الترحيب بها أثناء دخولها أبلغها من معها أن إليسا فزعت ورفضت الترحيب بها".

وأضافت: "تأكدت بالفعل أنها قامت من مكانها فور سماع اسمي وصرخت قائلة من تكون شذى؟"، مشيرة إلى أنها تجاهلتها ولم يكن لها ردة فعل.

وأشارت إلى أنها "اندهشت جدا من موقف وتصرف إليسا الذي وصفته بالغريب المعيب الذي تعمدت فيه الاستهزاء بها خاصة وسط مكان عام به عدد حضور كبير"، لافتة إلى أنها "صُدمت من تصرف الفنانة اللبنانية".

وتابعت: "انزعجت من تصرفها لكن أكملت يومي بشكل طبيعي حينها برغم أنني تضايقت كثيرا لأنني في النهاية إنسانة، لكن موقف وانتهى ولو ما ذكر هنا كنت أتمنى أن لا يذكر وأنا أتناسى".

وأردفت: "أحترم نجوميتها وأنا من محبي أغانيها من صغري، الله يوفقها بحياتها وإن شاء الله خير".