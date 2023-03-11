غادة بشور ردا على منتقدي "نظاراتها" بعزاء شادي زيدان: "ناس مريضة"
نعتت الفنانة السورية غادة بشور منتقدي ظهورها بنظارة شمسية "غريبة" خلال عزاء مواطنها الفنان شادي زيدان، بأنهم "أشخاص مريضون".
وأثارت نظارات الفنانة بشور خلال العزاء، بإطارها الغريب، جدلا بين متابعين، إذ وصفوها بأنها تشبه شخصية هوليود الشهيرة "باتمان"، مستنكرين ارتداءها مثل هذه النظارة في عزاء.
وردت الفنانة السورية على الانتقادات التي طالتها، خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، مؤكدة "انزعاجها من الهجوم عليها".
وقالت إن "وصف نظاراتها بباتمان كان أمرا مزعجا، خاصة بمناسبة عزاء الفنان شادي زيدان".
وأكدت بشور أنها فوجئت بالتنمر عليها وعلى نظاراتها، معلقة: "أنا تفاجأت إن هنن عبتنمروا وعنظاراتي وعبحكوا مليون قصة عيب، هذول ناس مريضين".
واعتبرت أن "التنمر" في مناسبة كالعزاء، أمر مؤسف، لافتة إلى أنها "تمكنت من تجاوز الإساءات بفضل من دعموها معنويا من الفنانين والعديد من الأشخاص".
ونفت غادة بشور ارتداءها للنظارات بهدف الحصول على "ترند"، مشددة على أنها "لم تفكر للحظة واحدة بشكل النظارات حين وضعتها، إذ أن كل ما كان يهمها آنذاك هو حضور العزاء".
وأوضحت في معرض حديثها: "ولا بفكر اطلع ترند، وماني مفكرة إني حطيت هاي النظارة، طالعه قدم واجب العزاء، أبدا ما فكرت بهالنظارة، ولا لحظة فكرت تعمل ضجة، أنا هاي النظارة بحبا وبحطا، شو فاتحة محل نظارات، أنا بحبا عطول بلاقيها وبضلني طالعة، ما بفكر بطلع نظاره حمرا ولا صفرا ولا غيره".
يذكر أن الفنانة السورية غادة بشور أعلنت مشاركتها في رمضان القادم في مسلسلين هما "مربى العز" و"قرار وزير".