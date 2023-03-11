غادة بشور ردا على منتقدي "نظاراتها" بعزاء شادي زيدان: "ناس مريضة"

وردت الفنانة السورية على الانتقادات التي طالتها، خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، مؤكدة "انزعاجها من الهجوم عليها".

وقالت إن "وصف نظاراتها بباتمان كان أمرا مزعجا، خاصة بمناسبة عزاء الفنان شادي زيدان".

وأكدت بشور أنها فوجئت بالتنمر عليها وعلى نظاراتها، معلقة: "أنا تفاجأت إن هنن عبتنمروا وعنظاراتي وعبحكوا مليون قصة عيب، هذول ناس مريضين".