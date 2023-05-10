كاريس بشار تثير الصدمة بإطلالاتها الغريبة لـ"فوغ"
فاجأت الفنانة السورية كاريس بشار، جمهورها، بإطلالات غريبة لصالح مجلة "فوغ عربية".
وأعلنت "فوغ عربية" في تعليق مرفق مع صور الفنانة السورية، أنها جاءت لصالح حوار معها، كشفت فيه عن جوانب من سيرتها الفنية والشخصية.
وخضعت "بشار" لجلسة تصوير خاصة بالمجلة الشهيرة، وظهرت عليها في عدة إطلالات، لكن كان اللافت فيها غرابتها، خاصة مع ارتدائها بذلة رجالية في إحداها.
وارتدت الفنانة السورية بذلة سوداء كالرجال، والتي طغى عليها المظهر الغريب، إضافة إلى ارتدائها فستانا ورديا ليس معتادا في إطلالاتها.
وشاركت كاريس الصور مع مجلة "فوغ" عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت، الإطلالات، جدلا بين متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بين من امتدح ظهورها غير المعتاد على "فوغ"، وبين من رأى أنها مبالغ فيها ولا تشبه شخصيتها.
يذكر أن الفنانة السورية كاريس بشار لعبت دور البطولة في مسلسل "النار بالنار"، والذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحا لافتا.