رامز جلال يتعرض للدغة ثعبان في برنامجه (فيديو)
تعرَّض الفنان المصري رامز جلال للدغة ثعبان أثناء حلقة الليلة من برنامجه "رامز نيفر إند"، ليطالب بإحضار الإسعاف الذي أتى على الفور، وأجريت له الإسعافات.
ووقع الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي ضحايا لجلال في حلقة اليوم من برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، ووجَّها له عبارات السباب فور علمهما بالمقلب، ليقوم "رامز" باستفزازهما، وأجبر "فراج" على وضع "ضفدع" في شعر بسنت شوقي، وحينما همَّ بإمساك الثعبان لتخويفهما به لدغه في يده، لتنزف من يده الدماء، ما أثار قلق "فراج" و"بسنت" وباقي فريق العمل.
وتساءل رامز جلال إن كان الثعبان سامًا أم لا، فأخبروه أنه غير سام، وذهب إلى سيارة الإسعاف لإجراء الإسعافات اللازمة له، وكان "جلال" قد كشف كواليس تعرضه للدغة ثعبان بعد ظهوره في البرومو الدعائي للبرنامج، قائلًا في مداخلة هاتفية: "بعد ما اتقرصت من الثعبان بقيت بحس بأنياب بتطلعي وأنا نايم ومحتاج أطّعم، وحسيت إنه ربنا بيخلص ذنب الناس".
وأضاف في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر": "عايز مبدئيًّا أعتذر لكل أصحابي وإخواتي إللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم، بعتذر لأي حد زعل بعد الحلقة ما اتصورت، وهيزعل بعد الحلقة ما تتذاع، وحياة ابني بحبهم، وبعتذر لهم وهم حبايبي وعلى رأسي".
وردًّا على سؤال حول الفنانين الذي كان يخشى ردود فعلهم، قال جلال: "كل النجوم كنت حامل همهم كلهم، لأنه في ناس ردود أفعالهم عنيفة، ومش هعمل نفسي بيج رامي وأنا صحتي على قدي، وكان كل إللي هاممني إني مش عايز أدي حد وشي، وبحط وشي في صدر الضيف عشان عندنا حلقات تانية بنصورها".
وحول ظهور الفنان أحمد السقا وهو يقطع الثعبان بأسنانه، قال رامز: "السقا بياكل سحالي، ومش بني آدم، أنا مفهمتش بيعمل إيه وأنا بصور".