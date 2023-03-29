رامز جلال يتعرض للدغة ثعبان في برنامجه (فيديو)

وتساءل رامز جلال إن كان الثعبان سامًا أم لا، فأخبروه أنه غير سام، وذهب إلى سيارة الإسعاف لإجراء الإسعافات اللازمة له، وكان "جلال" قد كشف كواليس تعرضه للدغة ثعبان بعد ظهوره في البرومو الدعائي للبرنامج، قائلًا في مداخلة هاتفية: "بعد ما اتقرصت من الثعبان بقيت بحس بأنياب بتطلعي وأنا نايم ومحتاج أطّعم، وحسيت إنه ربنا بيخلص ذنب الناس".

وأضاف في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر": "عايز مبدئيًّا أعتذر لكل أصحابي وإخواتي إللي استضفتهم وعملت المقلب فيهم، بعتذر لأي حد زعل بعد الحلقة ما اتصورت، وهيزعل بعد الحلقة ما تتذاع، وحياة ابني بحبهم، وبعتذر لهم وهم حبايبي وعلى رأسي".