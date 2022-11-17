هل يستعد أبطال المسلسل السعودي "سكة سفر" لجزء ثان؟

ترددت أنباء عن التحضير لجزء ثان من المسلسل السعودي "سكة سفر"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

ومع تداول الأنباء عن جزء ثان من المقرر عرضه في رمضان المقبل، اكتفى أبطال "سكة سفر" الثلاثة، بالتلميح لذلك بشكل غير مباشر.

وكان أبطال العمل سعد عبدالعزيز وصالح أبو عمرة ومحمد الشهري، ألمحوا في تغريدة متماثلة عبر حساباتهم في مواقع التواصل إلى التحضير لعمل يجمعهم.

وعلق الفنانون الثلاثة، التعليق ذاته "بسم الله توكلنا على الله"، دون أن يذكروا المزيد من التفاصيل.