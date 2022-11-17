هل يستعد أبطال المسلسل السعودي "سكة سفر" لجزء ثان؟
ترددت أنباء عن التحضير لجزء ثان من المسلسل السعودي "سكة سفر"، والذي تم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.
ومع تداول الأنباء عن جزء ثان من المقرر عرضه في رمضان المقبل، اكتفى أبطال "سكة سفر" الثلاثة، بالتلميح لذلك بشكل غير مباشر.
وكان أبطال العمل سعد عبدالعزيز وصالح أبو عمرة ومحمد الشهري، ألمحوا في تغريدة متماثلة عبر حساباتهم في مواقع التواصل إلى التحضير لعمل يجمعهم.
وعلق الفنانون الثلاثة، التعليق ذاته "بسم الله توكلنا على الله"، دون أن يذكروا المزيد من التفاصيل.
فكرة بسيطة تلفت الأنظار
رغم بساطة الفكرة والاعتماد على وجوه شابة بالتمثيل، لكن مسلسل "سكة سفر" تمكن من خطف الأنظار إليه من وسط زحمة المسلسلات المنافسة في رمضان.
واستطاع "سكة سفر" أن يحظى بهذا النجاح، كونه اعتمد على فكرة مبتكرة وغير تقليدية، إضافة إلى التمثيل البارع من قبل الفنانين سعد عبدالعزيز وصالح أبو عمره ومحمد الشهري، الذي عكس عفوية الممثلين دون حاجة إلى التصنع أو المبالغة.
ومسلسل "سكة سفر"، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يروي قصة ثلاثة أشقاء ترك لهم والدهم محطة وقود ونُزلا وبقالة، وكان عليهم أن يتدبروا أمرهم.
وقدم المسلسل أفكارا متنوعة جديدة في كل حلقة، وهو من إخراج أوس الشرقي، وتأليف أوس الشرقي وعبدالله الوليدي.
إشادات وترقب لـ"جزء ثان"
حظي العمل بإشادات ومديح من قبل سعوديين وجدوا فيه عملا مثل "طبق خفيف" على المائدة الرمضانية.
واعتبر العديد منهم أن بساطة الفكرة والعفوية والبعد عن الكوميديا المبتذلة، كان من أهم عوامل نجاح "سكة سفر".
وعبر متابعون عن رغبتهم بالفعل أن يستمر المسلسل في جزء ثان، وهو الأمر الذي قرره صناع العمل فيما يبدو.