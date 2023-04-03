انتقادات حادة تطال الإعلامية بسمة وهبة بعد "سؤال محرج" لسعد الصغير

أثار سؤال في فقرة "شيخ العرافين" في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، انتقادات حادة من قبل متابعين، بسبب طبيعة الأسئلة التي وجهتها لضيفها الفنان سعد الصغير.

وأبدى سعد الصغير انزعاجه بعد سؤال من "شيخ العرافين" عن حقيقة بيعه فيلا يملكها من عدمه، إذ أجاب بانزعاج أنه "كان ينوي بيع الفيلا لشراء شقق لأبنائه، لكنه غيّر رأيه"، ومع إلحاح "شيخ الحارة"، استنكر سعد الصغير السؤال، بالقول: "وإنتا مالك!".

وما لبث أن ألمح "شيخ العرافين" في فقرته إلى وجود 3 أطفال لسعد الصغير لم يصرح عن كونهم أبناءه، الأمر الذي تسبب بانفعال سعد الصغير، حيث خلع "مايك" البرنامج، وانسحب منه، معلقا: "أقسم بالله الموضوع ده لو تعرف مش عايز البرنامج ولا عايز حاجة".