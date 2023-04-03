انتقادات حادة تطال الإعلامية بسمة وهبة بعد "سؤال محرج" لسعد الصغير
أثار سؤال في فقرة "شيخ العرافين" في برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، انتقادات حادة من قبل متابعين، بسبب طبيعة الأسئلة التي وجهتها لضيفها الفنان سعد الصغير.
وأبدى سعد الصغير انزعاجه بعد سؤال من "شيخ العرافين" عن حقيقة بيعه فيلا يملكها من عدمه، إذ أجاب بانزعاج أنه "كان ينوي بيع الفيلا لشراء شقق لأبنائه، لكنه غيّر رأيه"، ومع إلحاح "شيخ الحارة"، استنكر سعد الصغير السؤال، بالقول: "وإنتا مالك!".
وما لبث أن ألمح "شيخ العرافين" في فقرته إلى وجود 3 أطفال لسعد الصغير لم يصرح عن كونهم أبناءه، الأمر الذي تسبب بانفعال سعد الصغير، حيث خلع "مايك" البرنامج، وانسحب منه، معلقا: "أقسم بالله الموضوع ده لو تعرف مش عايز البرنامج ولا عايز حاجة".
وبعد انسحابه من الحلقة، أعلنت الإعلامية بسمة وهبة أنها ستعرض الحلقة رغم ذلك، مستنكرة تصرف سعد الصغير.
وإثر ذلك، تعرضت "وهبة" لانتقادات من قبل متابعين، مستنكرين طبيعة الأسئلة الموجهة لضيوف البرنامج، خاصة مع وجود أسئلة شخصية ومحرجة.
وعلقت إيمان بالقول: "ليه كده انتي بتعملي فيه كده ليه أصلا ليه بتيجيبي خصوصيات الناس ليه اللي يتجوز أو يطلق كل واحد حر في حياته".
واستنكر "محمد": "عيب يا جماعة دي خصوصية للناس نفسي أعرف إيه المتعة في فضح أسرار الناس".
فيما انتقد آخر: "دي قلة أدب دي خصوصيات وأسرار ومذيعة قليلة الذوق ده ضيفك لازم يعامل باحترام مش تجيبوا الناس تفضحوهم وتهزؤوهم".
بينما اعتبر أحد المتابعين أن الإعلام فقد مهنيته: "خراب البيوت مش تريند بجد، زمان كان الصحفي بيكتب اللقاء وبيخلي الضيف يمضي بموافقته على النشر والمفروض بعد ما الحلقه كلها تخلص لو البرنامج مسجل الضيف يشوفها الأول وبعدين يمضي على موافقته بردو، ولو لايف يبقى عنده علم بتطور الأحداث، بجد أسوأ برنامج مهنيا".
ورغم الانتقادات، شكك متابعون بحقيقة انسحاب سعد الصغير، مؤكدين أن كل ما ظهر في الحلقة كان بالاتفاق المتبادل بين القائمين على البرنامج والضيف، وذلك لكسب المزيد من التفاعل والمشاهدة.