من هما عضوا العائلة الملكية اللذان وجها تعليقات عنصرية لابن هاري وميغان؟
كشف الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عن اسمي العضوين الملكيين اللذين أطلقا تعليقات "عنصرية" مسّت ابن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
وكان خبير الشؤون الملكية أوميد سكوبي، أشار في كتابه الأخير Endgame إلى رسائل وجهتها ميغان ماركل للملك تشارلز، ذكرت فيها اسمي شخصين من العائلة الملكية، أثارا المخاوف بشأن لون بشرة ابنها الأمير آرتشي.
وقال بيرس إنه تمكَّن من معرفة هوية الشخصين من خلال النسخة الهولندية من كتاب Endgame، التي سُحبت من الأسواق بعد ساعات من إطلاقها، مؤكدًا أن العضوين الملكيين هما الملك تشارلز وأميرة ويلز كيت ميدلتون.
وقال بيرس: "طالما أن الهولنديين تمكنوا من معرفة الاسمين، فمن حق البريطانيين أن يعرفوا مَن هما أيضًا".
يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل كانا زعما في مقابلة مع أوبرا وينفري عام 2021، أن أحد أفراد العائلة المالكة تحدث عن لون بشرة ابنهما الأمير آرتشي.