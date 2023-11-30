من هما عضوا العائلة الملكية اللذان وجها تعليقات عنصرية لابن هاري وميغان؟

وقال بيرس إنه تمكَّن من معرفة هوية الشخصين من خلال النسخة الهولندية من كتاب Endgame، التي سُحبت من الأسواق بعد ساعات من إطلاقها، مؤكدًا أن العضوين الملكيين هما الملك تشارلز وأميرة ويلز كيت ميدلتون.

وقال بيرس: "طالما أن الهولنديين تمكنوا من معرفة الاسمين، فمن حق البريطانيين أن يعرفوا مَن هما أيضًا".

يذكر أن الأمير هاري وميغان ماركل كانا زعما في مقابلة مع أوبرا وينفري عام 2021، أن أحد أفراد العائلة المالكة تحدث عن لون بشرة ابنهما الأمير آرتشي.