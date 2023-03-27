سباب وضرب.. رد فعل عنيف لـ"كهربا" على مقلب "رامز نيفر إند"

وأجاب كهربا على سؤال رامز جلال، إن تم تخييره باللعب لنادي الزمالك مجددًا، أو الاعتزال، ففضل اللاعب المصري الاعتزال على أن يلعب للزمالك.

واعتذر كهربا خلال البرنامج لجمهور الزمالك إن كان قد أساء لهم دون قصد، مشيرًا إلى أن الخلاف بينه وبين بعض الأشخاص في الزمالك، لكنه يكن للجمهور كل الاحترام.

وأكد محمود كهربا أنه لم يكن على علم مسبق بالمقلب، وأنه تفاجأ به، مشيراً إلى أن رامز اعتاد على أن يستضيفه في برنامجه.