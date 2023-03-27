سباب وضرب.. رد فعل عنيف لـ"كهربا" على مقلب "رامز نيفر إند"
وقع لاعب النادي الأهلي المصري ومنتخب مصر محمود كهربا، ضحية لمواطنه الفنان رامز جلال ببرنامجه "رامز نيفر إند"، وفور علمه بالمقلب انهال بالسباب على رامز جلال، وأخبره أنه أصيب جراء المقلب، وبعد التخلص من قيوده اعتدى عليه بالضرب.
وأجاب كهربا على سؤال رامز جلال، إن تم تخييره باللعب لنادي الزمالك مجددًا، أو الاعتزال، ففضل اللاعب المصري الاعتزال على أن يلعب للزمالك.
واعتذر كهربا خلال البرنامج لجمهور الزمالك إن كان قد أساء لهم دون قصد، مشيرًا إلى أن الخلاف بينه وبين بعض الأشخاص في الزمالك، لكنه يكن للجمهور كل الاحترام.
وأكد محمود كهربا أنه لم يكن على علم مسبق بالمقلب، وأنه تفاجأ به، مشيراً إلى أن رامز اعتاد على أن يستضيفه في برنامجه.
وفي سياق آخر، سجل محمود عبدالمنعم (كهربا) ثلاثية ليقود فريقه الأهلي للفوز 4-0 على مضيفه القطن الكاميروني، يوم الجمعة، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
ووضع كهربا الأهلي في المقدمة في الدقيقة 23 بعدما تلقى كرة عرضية متقنة من محمد مجدي (قفشة) ليسددها في الزاوية اليسرى لمرمى كوتون سبور.
وضاعف كهربا النتيجة في الدقيقة 29 بعد تمريرة رائعة من أحمد عبدالقادر إلى بيرسي تاو المنطلق خلف دفاعات المنافس ليمرر تاو كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.
وعزز كهربا تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 51 بعدما تسلم تمريرة قصيرة من تاو ليسدد كهربا الكرة مباشرة في الزاوية اليسرى للمرمى.