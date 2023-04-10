"نتفليكس" تعلن إنتاج نسخة رسوم متحركة من "سترينجير ثينجس"

كشفت "نتفليكس" أن نسخة رسوم متحركة من مسلسل الخيال العلمي "سترينجير ثينجس" أو "أمور غريبة" قيد الإنتاج، وذلك في إطار جهود شركة البث لتوسيع رقعة انتشار مسلسلاتها الناجحة.

وأعلنت "نتفليكس" عن المسلسل في بيان أصدرته الإثنين، لكنها لم تكشف عن اسمه أو تاريخ إصداره.

وقال الأخوان دوفر، صانعا المسلسل الأصلي في البيان: "دائماً ما حلمنا بعرض مسلسل رسوم متحركة من سترينجير ثينجس في سياق أفلام الكرتون التي تذاع صباح السبت وقد نشأنا على حبها".