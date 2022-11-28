بعد تشوه وجهها من التجميل.. وفاء سالم تصدم متابعيها بشكلها الجديد

بعد تعرّض وجهها لأضرار جسيمة إثر عمليات شد بالخيوط، صدمت الفنانة السورية وفاء سالم متابعيها بجلسة تصوير، استعرضت فيها إطلالتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وكانت وفاء سالم تعرضت لتشوهات خطيرة، بعد إجرائها عملية تجميل "كان" هدفها شد الوجه، إذ قالت بتصريحات إعلامية آنذاك إنها خضعت لإجراء تجميلي يعتمد على الخيوط، تسبب لها في تليفات والتهابات خطيرة في الوجه، حتى وصل الصديد قرنية عينها وكاد يفقدها بصرها.

وقالت الفنانة إنها تعرضت لابتزاز من قبل أطباء التجميل، الذين زادوا حالتها سوءًا من خلال حقن وجهها بالفيلر والبوتوكس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتذاك صورة للفنانة، أوضحت مدى الضرر الذي تعرَّض له وجهها.

إطلالة ثلاثينية

وفي جلسة التصوير الجديدة، بدت وفاء السالم بملامح شبابية، نالت إعجاب متابعيها الذين أثنَوْا على جمالها.