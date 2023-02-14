بعد غياب.. عودة الأعمال الدينية والتاريخية في رمضان

الإمام الشافعي

يعد مسلسل "الإمام الشافعي" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي من أبرز الأعمال الدينية والتاريخية التي تخوض الموسم الرمضاني المقبل.

ومن المتوقع، نجاح هذا العمل لأكثر من سبب، أهمها بطل المسلسل وهو خالد النبوي، الذي دائمًا ما يحقق نجاحًا بأعماله، فضلاً عن نوعية المسلسل، التي غابت عن الساحة منذ سنوات عديدة.

المسلسل من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي وأروى جودة وخالد أنور، ومحمد الشرنوبي وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي وفرح بسيسو وخالد القيش، وغيرهم.

معاوية

ينتظر الجمهور بشغف مسلسل "معاوية" الذي سيعرض بالموسم الرمضاني المقبل، ومن المتوقع أن يثير "جدلًا واسعًا"، كما إنه التجربة الأولى في الكتابة لمؤلفه الكاتب الصحفي خالد صلاح.

ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من الفنانين من مختلف الدول العربية، ومنهم إياد نصار، بينما تظهر الفنانة أسماء جلال في دور زوجة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

وتجسد سهير بن عمارة دور السيدة هند بنت عتبة، كما يضم العمل عائشة بن أحمد وجميلة الشيحة.

والمسلسل من إخراج طارق العريان، وتم رصد ميزانية ضخمة له ليخرج بشكل يطابق الحقبة التي دارت بها الأحداث.