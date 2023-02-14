بعد غياب.. عودة الأعمال الدينية والتاريخية في رمضان
تعود الأعمال الدينية والتاريخية للظهور على الساحة الفنية، من خلال مجموعة من المسلسلات التي يتوقع عرضها على الشاشات العربية، خلال شهر رمضان المقبل.
ويستعرض التقرير الآتي تفاصيل الأعمال التاريخية المقرر عرضها في رمضان، وأخرى خرجت من "السباق" نظرًا لضيق الوقت؛ ما دفع لتأجيل عرضها.
الإمام الشافعي
يعد مسلسل "الإمام الشافعي" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي من أبرز الأعمال الدينية والتاريخية التي تخوض الموسم الرمضاني المقبل.
ومن المتوقع، نجاح هذا العمل لأكثر من سبب، أهمها بطل المسلسل وهو خالد النبوي، الذي دائمًا ما يحقق نجاحًا بأعماله، فضلاً عن نوعية المسلسل، التي غابت عن الساحة منذ سنوات عديدة.
المسلسل من بطولة خالد النبوي ونضال الشافعي وأروى جودة وخالد أنور، ومحمد الشرنوبي وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي وفرح بسيسو وخالد القيش، وغيرهم.
معاوية
ينتظر الجمهور بشغف مسلسل "معاوية" الذي سيعرض بالموسم الرمضاني المقبل، ومن المتوقع أن يثير "جدلًا واسعًا"، كما إنه التجربة الأولى في الكتابة لمؤلفه الكاتب الصحفي خالد صلاح.
ويضم المسلسل عددًا كبيرًا من الفنانين من مختلف الدول العربية، ومنهم إياد نصار، بينما تظهر الفنانة أسماء جلال في دور زوجة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
وتجسد سهير بن عمارة دور السيدة هند بنت عتبة، كما يضم العمل عائشة بن أحمد وجميلة الشيحة.
والمسلسل من إخراج طارق العريان، وتم رصد ميزانية ضخمة له ليخرج بشكل يطابق الحقبة التي دارت بها الأحداث.
باب الحارة 13
حسم المنتج السوري محمد قبنض الجدل معلنًا عن تقديم الجزأين الـ14 والـ15 من مسلسل "باب الحارة" بعد الجزء الـ13 الذي يجري العمل عليه حاليًّا، وذلك في ديكور جديد للحارة.
وأشار قبنض، إلى أنه ينوي تقديم "باب الحارة" كل عام، ليستكمل المسلسل مسيرته الطويلة.
وتدور أحداث المسلسل في عشرينيات القرن الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في أجزائه الأولى، إلى أن طالته انتقادات عديدة في أجزائه الأخيرة، واتهم بالملل ومط الأحداث دون داع، إلا أن المنتج أكد أنه مستمر في تقديمه كل عام.
حارة القبة 3
يشارك الجزء الثالث من المسلسل السوري حارة القبة في موسم الأعمال الفنية خلال رمضان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بجزأيه السابقين.
وتدور أحداثه خلال الحكم العثماني لبلاد الشام، ويتناول الوضع الاجتماعي لأهل مدينة دمشق القديمة وسوء أحوالهم الاقتصادية.
المسلسل بطولة عباس النوري وخالد القيش ونادين تحسين بيك، تأليف أسامة كوكش وإخراج رشا شربتجي.
الحشاشين
أعلن الفنان كريم عبد العزيز عن مشاركته بالموسم الرمضاني من خلال مسلسل "الحشاشين"، الذي يعد ضمن الأعمال التاريخية.
ويتناول حقبة هامة في التاريخ، حول فئة "الحشاشين" وقائدهم حسن الصباح في القرن الـ 11، والتي تسببت في شيوع الفوضى وإثارة الرعب.
ولكن صناع العمل أعلنوا أخيرًا عن خروج المسلسل من الموسم الرمضاني المقبل، بسبب ضيق الوقت؛ إذ إن المدة المتبقية على بداية الموسم لا تكفي لتصويره.
وكتب قصة المسلسل عبد الرحيم كمال، ويقوم ببطولته كريم عبد العزيز، وإياد نصار ومي عز الدين وميمي جمال ورياض الخولي، وإخراج بيتر ميمي.
ألف ليلة وليلة
وكما هي حال "الحشاشين"، أعلن صناع مسلسل "ألف ليلة وليلة" خروجه من السباق الرمضاني الحالي وتأجيله إلى رمضان 2024.
ويقوم ببطولة المسلسل الفنان ياسر جلال، إذ من المقرر أن يجسد شخصية شهريار.
11 سبتمبر
أعلن الفنان هاني سلامة في وقت مبكر خوضه الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "11 سبتمبر"، الذي يتناول أحداث الـ11 من أيلول/ سبتمبر 2001 وانفجار برجي التجارة في أمريكا، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمود كامل.
وبعدها أعلنت الشركة المنتجة أن المسلسل خارج السباق الرمضاني 2023، والسبب هو ضخامة الإنتاج وحاجة التصوير إلى الانتقال بين مصر وأمريكا وأوروبا.