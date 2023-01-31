مسلسل The Last Of Us يثير ضجة بسبب القصة العاطفية في يوم القيامة

خلافًا للتفاعلات مع أحداث أول حلقتين من المسلسل الأمريكي The Last Of Us، "ذا لاست أوف أس"، أثارت الحلقة الثالثة ضجة واسعة، وسط دعوات بتصنيفها بأفضل العروض التلفزيونية لعام 2023.

وجاء ذلك لأنها تتحدث عن كيفية تحول حياة رجلين من العزلة لقرب يوم القيامة، إلى الألفة والصداقة بينهما، وسط حالة الموت والدمار.

وعَرضت الحلقتان الأوليان مشاهدَ عن بدء نهاية العالم والذي دمره الزومبي.

بينما قدمت الحلقة الثالثة من المسلسل، والتي عرضت يوم الأحد الماضي، مشهدًا مغايرًا، يعرض قصة عاطفية تنشأ بين رجلين في ظل الاستعداد ليوم القيامة.