الشاعر السعودي محمد السكران يكشف حقيقة مرضه

كشف الشاعر السعودي محمد السكران، حقيقة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن إصابته بورم سرطاني، مؤكدًا أنه بخير، وما حدث له "عارض بسيط".

وكان السكران ألقى قصيدة شعرية، وصف فيها معاناته من وعكة صحية لم يكشف تفاصيلها أو طبيعتها، ما أثار حالة من الشكوك والتكهنات حول إصابته بمرض خطير، خاصة بعدما كشف في قصيدته أنه يتناول العديد من المسكنات ليلًا ونهارًا بسبب المرض.

وحسم الشاعر السعودي تلك التكهنات بتغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، أكد فيها أنه بخير، وأن القصيدة قد يكون تم تفسيرها بشكل خاطئ.

وكتب محمد السكران: "شكرًا لكل مَن سأل، غمرتني محبتكم العظيمة، وأبشركم أني بخير من فضل الله، ربما فهمت القصيدة بشكل آخر".

وأوضح أن ما تعرض له هو وعكة صحية بسيطة دون الكشف عن تفاصيلها، بقوله: "كان عارضًا بسيطًا ولله الحمد، أسبغتم علي محبة ولطف كبير، شاكر بحجم السماء، لا أراكم الله مكروهًا ولا من تحبون".