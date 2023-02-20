انطلاق محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في باريس

انطلقت في باريس، اليوم الإثنين، محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، المتهم بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندق، في قضية تعود لعام 2016 على هامش حفلة أحياها آنذاك في العاصمة الفرنسية.

ويمثل المغني البالغ 37 عاما، حراً أمام محكمة الجنايات في باريس.

وجلس في الصف الأمامي داخل قاعة المحكمة ببزة سوداء وقميص بيضاء، وبجانبه مترجمة، فيما جلست المدعية في القضية "لورا ب" على مقعد في الجانب الآخر من صالة المحاكمة، وقد أجهشت بالبكاء لدى رؤيتها المغني.

وعندما وقف سعد لمجرد للتعريف بهويته ومهنته كـ"فنان" أمام قوس المحكمة، أشاحت المدعية بنظرها نحو الأرض.

وتعود الوقائع التي أبلغت عنها "لورا ب" إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016 حين كانت الشابة تبلغ عشرين عاماً.