لهذا السبب انسحبت منة شلبي من فيلم "بيت الروبي"



وكشف ميمي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السبب وراء انسحاب "منة" من بيت "الروبي" هو مواعيد التصوير.



وقال: "رجاءً، محدش يكتب عن حاجة من غير ما يتأكد.. منة شلبي اعتذرت عن فيلم الروبي لأن مواعيد تصوير مسلسلها تداخلت مع مواعيد تصوير الفيلم".



وتابع: "حاولنا كثيرًا أن ننسق المواعيد، لكن الموضوع كان صعبًا، وده السبب إنه منة اعتذرت عن الفيلم.. زي أي شغل مبنقدرش ننسق فيه المواعيد.. وجب التوضيح".