نادين نجيم تنفعل على منتقدي صورها دون "فلتر"

طالبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم "المتنمرين عليها" بالكف عن ذلك، بدعوى أنهم "لا ينتمون للإنسانية".

واستنكرت الفنانة نجيم ما تعرضت له من انتقادات بسبب صور كانت نشرتها في منشور عبر حسابها في "إنستغرام" روَّجت من خلالها إلى مستحضراتها التجميلية.

وكانت أكدت عند نشرها الصور أنها لم تقم باستخدام أي "فلتر" وأنها التقطت الصور من هاتفها الجوال خلال وجودها في كواليس مسلسل "وأخيرا" بهدف الترويج لمستحضراتها.