نادين نجيم تنفعل على منتقدي صورها دون "فلتر"
طالبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم "المتنمرين عليها" بالكف عن ذلك، بدعوى أنهم "لا ينتمون للإنسانية".
واستنكرت الفنانة نجيم ما تعرضت له من انتقادات بسبب صور كانت نشرتها في منشور عبر حسابها في "إنستغرام" روَّجت من خلالها إلى مستحضراتها التجميلية.
وكانت أكدت عند نشرها الصور أنها لم تقم باستخدام أي "فلتر" وأنها التقطت الصور من هاتفها الجوال خلال وجودها في كواليس مسلسل "وأخيرا" بهدف الترويج لمستحضراتها.
لكن ما لبث متابعون أن انتقدوا إطلالتها، معتبرين أن عمليات التجميل شوهت من ملامحها.
وإثر ذلك، قررت نادين نسيب نجيم الرد على الانتقادات عبر منشور نشرته عبر خاصية "ستوري" في حسابها في "إنستغرام"، حيث استنكرت تعرّضها للتنمر بسبب بعض الصور.
وعلقت موجهة حديثها لمنتقديها باللغة الإنجليزية: "ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟ وكيف يمكننا دعم بعضنا بعضًا في مثل هذا العالم السام والقاسي؟ للنساء عليكن الدفاع عن أنفسكن وعن بعضكن بعضًا.. كن لطيفًا لا يكلفك أي شيء أن تنشر الحب والدعم".
وبررت نادين نجيم إصرارها على الرد دائمًا على منتقديها بدعوى أنه "يجب الدفاع عن النساء".