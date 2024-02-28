خالد البريكي لـ"إرم نيوز": أشارك بمسلسل الخن في دراما رمضان

تحدث الفنان الكويتي خالد البريكي، عن أعماله المقبلة، ومنها ما سيعرض في موسم دراما شهر رمضان، وتحدث عن رأيه في المنصات الرقمية وإن كانت ستؤثر على دراما الشهر الفضيل.

وقال البريكي من خلال تصريحاته لـ "إرم نيوز": "أخوض موسم دراما شهر رمضان بمسلسل الخن فقط، مع الفنان الكبير محمد المنصور، ومن إنتاج شركة 7 ستايل".

وعن المنصات، قال البريكي، إنها تعكس التطور والسرعة، وخلال الأيام المقبلة سيكون لها أثر أسرع، أما الأعمال ذات الـ 30 حلقة، فستكون مستقبلاً لأعمال معينة، والسوق الآن أصبح يتطلب الأعمال القصيرة، من حيث القصص والمتابعة والتكلفة، والجمهور نفسه يحب أن يشاهد أكثر من عمل في نفس الوقت، فـ 6 أو 8 حلقات تغني عن الـ 30.

وأنهى البريكي حديثه، قائلاً: "لدي عروض كثيرة داخل وخارج الكويت، واقتربت من الانتهاء من تصوير (في عمر الزهور)، وهو عمل تربوي للأطفال".

من جانبه، أكد منتج المسلسل منصور حسين المنصور لـ"إرم نيوز" أن "الخن" يعد من الأعمال الأضخم خليجيًا من ناحية الإنتاج، والنص بحد ذاته جديد، ومختلف عما قُدّم في السابق.

وتابع: "بالإضافة لذلك، تم اختيار الممثلين بعناية فائقة، وتمت الاستعانة بفريق متخصص بالتصوير والمكياج من الخارج، وتم بناء قرية كاملة تناسب أحداث المسلسل من الصفر".

يذكر أن مسلسل "الخن" ذو طابع تراثي يتحدث عن العلاقات التجارية بين الكويت وزنجبار، ومن المفترض عرضه، خلال شهر رمضان المقبل، وهو من بطولة: الفنان القدير محمد المنصور، وأسمهان توفيق، وحسين المنصور، وسماح، وخالد البريكي، وفيصل الدوخي، ومن تأليف ﺗﺄﻟﻴﻒ بدر الجزاف، ومحمد العنزي، وإخراج حسين دشتي.