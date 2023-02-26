تعديل روايات جيمس بوند لإزالة المحتوى العنصري

وذكرت الصحيفة أن مؤسسة "Ian Fleming Publications Ltd" وهي الشركة التي تمتلك الحقوق الأدبية لعمل المؤلف قامت بإجراء مراجعة من قبل القراء للنصوص الكلاسيكية الخاضعة لها.

وقالت الصحيفة: "سيتم نشر إخلاء المسؤولية المصاحب للنصوص المعاد إصدارها وسيكون كالآتي: "هذه الرواية كتبت في وقت كانت فيه المصطلحات والمواقف التي يمكن أن تعتبر مسيئة من قبل القراء المعاصرين شائعة".

وأضافت: "تم إجراء عدد من التحديثات في هذه الطبعة، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النص الأصلي والفترة التي حدثت فيها تلك الأحداث".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن التغييرات التي تم إجراؤها على تلك الكتب أدت إلى إعادة صياغة بعض صور أشخاص ملونين أو إزالتها.