تعديل روايات جيمس بوند لإزالة المحتوى العنصري
كشفت صحيفة "تليغراف" البريطانية أنه تمت إعادة كتابة روايات "جيمس بوند" لإزالة عدد من الإشارات العنصرية من عمل الروائي البريطاني إيان فليمنغ.
وقالت الصحيفة في تقرير السبت إنه من المقرر إعادة إصدار جميع روايات الإثارة التي كتبها المؤلف عن العميل "007" في نيسان/ أبريل المقبل للاحتفال بمرور 70 عامًا على صدور "Casino Royale" أول كتاب في السلسلة.
وذكرت الصحيفة أن مؤسسة "Ian Fleming Publications Ltd" وهي الشركة التي تمتلك الحقوق الأدبية لعمل المؤلف قامت بإجراء مراجعة من قبل القراء للنصوص الكلاسيكية الخاضعة لها.
وقالت الصحيفة: "سيتم نشر إخلاء المسؤولية المصاحب للنصوص المعاد إصدارها وسيكون كالآتي: "هذه الرواية كتبت في وقت كانت فيه المصطلحات والمواقف التي يمكن أن تعتبر مسيئة من قبل القراء المعاصرين شائعة".
وأضافت: "تم إجراء عدد من التحديثات في هذه الطبعة، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من النص الأصلي والفترة التي حدثت فيها تلك الأحداث".
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن التغييرات التي تم إجراؤها على تلك الكتب أدت إلى إعادة صياغة بعض صور أشخاص ملونين أو إزالتها.
ولفتت إلى أنه سيتم الإبقاء على بعض الإشارات إلى الأعراق الأخرى مثل مصطلحات بوند العرقية لشعوب شرق آسيا وآراء بوند المهينة للشخصية الكورية في فيلم "جولد فينجر".
وقالت الصحيفة: "مشهد آخر تم تغييره يظهر بوند يزور حي هارلم في نيويورك، حيث يثير تعرٍّ بذيء في ملهى ليلي حشدًا من الذكور، بما في ذلك بوند".
وأضافت: "نص المقطع الأصلي هو: كان أمكن لبوند أن يسمع الجمهور يلهث ويصرخ مثل الخنازير.. وقد تم استبدال إشارة الخنازير لتصبح الفقرة كالتالي: أمكن لبوند أن يشعر بالتوتر الكهربائي في الغرفة".