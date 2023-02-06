مذيعة مصرية تخضع لجراحة عاجلة بسبب بعوضة

وأشارت إلى أنها استسهلت الأمر في البداية ولم تذهب للطبيب، وكذلك عدم صرف أدوية “مضادات حيوية في اليونان دون روشتة طبيب لها” تسبب في تفاقم الأمر.

ولفتت الإعلامية المصرية، إلى أنها اكتشفت إصابتها بتليف وتهتك في القدم بعمق كبير، بعد عودتها لمصر، خلال إجراء العملية الجراحية العاجلة.

وأوضحت: “لما رجعت مصر كان الخُراج كبر شوية، مع وجود ألم كبير، دخلت المستشفى، وبعد العملية، الدكتور قال لي تهتك وتليف في الأنسجة بعمق كبير!".

واختتمت الإعلامية المصرية بتقديم نصيحة بالقول: “الخلاصة إياك تهمل في نفسك وصحتك حتى لو فاكر أن الموضوع بسيط، وأنت مسافر، خد كل أدويتك واحتياطاتك معك".