فيلم "فيزا" يعيد 3 نجوم مصريين من هوليوود للسينما المحلية
يعد "فيزا" الفيلم المصري الأول الذي يُعيد ثلاثة من نجوم التمثيل المصريين في هوليوود للسينما المصرية، وهم سامي الشيخ، وعصام فارس، وأيمن سمان.
وانتهى العمل في "فيزا" منذ شهور، إلا أنه لم يتم الإعلان عن موعد طرحه في دور السينما بعد.
ويتناول الفيلم قصص شباب مصريين تخرجوا من الجامعة ونجحوا في أعمالهم، ورغبتهم في تخطي الحدود وكسر الحواجز بتوسيع مجال العمل إلى أمريكا، ما يوقعهم في قبضة محتال.
يحمل الفيلم رسالة للشباب المصري الذي يرغب في الهجرة إلى أمريكا، حيث يلقي الضوء على الحياة في تلك البلاد.
تم تصوير الفيلم في عدة دول، وكان لبنان الدولة العربية الوحيدة التي تم تصوير جزء بسيط من أحداثه، في حين شهدت ولاية ميامي الأمريكية تصوير أكثر من 80% من أحداثه، مع بعض المشاهد القليلة في جزر الباهاما.
فيلم "فيزا" من بطولة سامي الشيخ وعصام فارس وأيمن سمان ومهيرة عبدالعزيز وبشرى وحمدي الوزير وعلاء مرسي وباميلا نون، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد البنداري.