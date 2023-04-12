"صفعة" كاريس بشار لجورج خباز في "النار بالنار" تثير تفاعل الجمهور

أثارت صفعة وجهتها الممثلة السورية كاريس بشار إلى الممثل اللبناني جورج خباز، في أحد مشاهد مسلسل "النار بالنار"، تفاعل الجمهور، الذي تداول مشهداً يوثق الحادثة على نطاق واسع.

ووجّهت كاريس بشار، التي تجسد شخصية "مريم"، صفعتها على وجه الخباز، الذي يجسد شخصية "عزيز"، بقوة بعد أن وصلت منزله فور خروجها من السجن، حيثُ دارت بينهما مشاجرة عنيفة، إثر اعتقاد مريم أن عزيز تسبب في زجها بالسجن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع المشهد، الذي يأتي كجزء من مسلسل "النار بالنار"، وهو عمل فني من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز.