"صفعة" كاريس بشار لجورج خباز في "النار بالنار" تثير تفاعل الجمهور
أثارت صفعة وجهتها الممثلة السورية كاريس بشار إلى الممثل اللبناني جورج خباز، في أحد مشاهد مسلسل "النار بالنار"، تفاعل الجمهور، الذي تداول مشهداً يوثق الحادثة على نطاق واسع.
ووجّهت كاريس بشار، التي تجسد شخصية "مريم"، صفعتها على وجه الخباز، الذي يجسد شخصية "عزيز"، بقوة بعد أن وصلت منزله فور خروجها من السجن، حيثُ دارت بينهما مشاجرة عنيفة، إثر اعتقاد مريم أن عزيز تسبب في زجها بالسجن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع المشهد، الذي يأتي كجزء من مسلسل "النار بالنار"، وهو عمل فني من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز.
وتروي أحداث المشهد تفاصيل الحادثة، التي بدأت عندما وضع "عزيز" أسماء شهود عيان من ضمنهم اسم مريم لتشهد على مشكلة حدثت بينه وبين "أبو رضا"، الذي يجسد شخصيته الفنان جمال علي، حيثُ يتم استدعاء الشهود من قبل قوات الأمن اللبناني، وعندها شهدت مريم لصالح عزيز وبرّأته.
لكن شهادة مريم لصالح عزيز دفعت "أبو رضا" إلى الكشف أمام الأمن اللبناني عن دخول غير شرعي لمريم إلى البلاد، ما دفع الأخيرة للقول بأنه تمت سرقتها عند دخولها إلى لبنان، بعد أن فقدت أوراقها الثبوتية.
وأبلغت مريم قوات الأمن اللبناني أن "أبو رضا" هو المشرف على تهريبها، حيثُ صار إلى توقيفها على ذمة التحقيق، لكن مريم استنجدت بـ"عمران"، الذي يجسد شخصيته الفنان عابد فهد، الذي أرسل أحد رجاله لإنقاذ مريم وإخراجها من السجن.
وعند عودة مريم إلى الحي استوقفها أحد المارة وهمس لها بأن عزيز طرح اسمها بقائمة الشهود عن قصد ليتم ترحيلها إلى سوريا، فهاجمت منزل "عزيز" وبدأت تصفعه على وجهه، حيثُ حاول الأخير إيقافها لكن دون جدوى، فقام بضربها ورميها على الأرض.
وانتهى المشهد "الساخن" بعد أن عم الهدوء بقول عزيز لمريم إنه "ما كان قصدي آذيكِ والله".