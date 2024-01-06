الفنانة دنيا بطمة تلغي حفلاتها

ألغت الفنانة المغربية دنيا بطمة، إحياء مجموعة من حفلاتها في مدينة طنجة، بعدما رفضت محكمة النقض طعنًا تقدمت به على حكم حبسها مدة عام، وذلك على خلفية قضية شهيرة عُرفت باسم "حمزة مون بيبي" المتعلقة بفضح علاقات مشبوهة للمشاهير، ما يعني دخولها السجن، وفق ما أفاد مصدر مطلع.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إنه "كان من المبرمج أن تحيي الفنانة دنيا بطمة، مساء اليوم السبت، حفل زفاف لإحدى العائلات في مدينة طنجة، لكنها اعتذرت في آخر لحظة"، وأضاف أن "بطمة اتفقت مع أفراد العائلة على إحياء زفاف ابنتهم في إحدى قاعات الأفراح في طنجة، مقابل 150 ألف درهم أو ما يعادل نحو 15 ألف دولار، مع اشتراطها ألا يتجاوز عرضها الغنائي ساعتين".

واضطُرت الفنانة المغربية إلى إلغاء حفلات أخرى في مدينة طنجة، بعدما رفضت محكمة النقض الطعن، كما اضطُرت لإلغاء حفل كبير لإحياء ليلة رأس السنة الميلادية في أحد فنادق طنجة، خوفًا من تعرضها وإدارة الفندق لأي إحراج في حال صدور قرار اعتقالها.

وقال المحامي في هيئة الرباط، مولود بنتاجر، لـ"إرم نيوز"، إن "خوف بطمة مشروع، ما دام أن محكمة النقض قد رفضت طلبها بنقض القرار الذي صدر بشأنها، ويعني ذلك أنها استنفدت طرق الطعن، والحكم سينفذ بحقها"، مضيفًا أنه "مادام أن محكمة النقض قضت برفع الطلب، فإن للنيابة العامة أن تأمر باعتقالها لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقها، وهي 12 شهرًا نافذة".