مسؤول أمني: ميغان ماركل واجهت مخاطر هددت حياتها‎‎

أكد المسؤول السابق في قسم مكافحة الإرهاب في العاصمة البريطانية لندن، نيل باس، أن ميغان ماركل، دوقة ساسكس، واجهت تهديدات حقيقية شكلت خطراً على حياتها، أثناء إقامتها في المملكة المتحدة.

وأدلى "باسو" بهذه التصريحات، أمس الثلاثاء، في لقاء تلفزيوني أجراه مع القناة الرابعة الإخبارية البريطانية، حيث قال إنه شغل منصب مسؤول وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن منذ مارس 2018، وذلك قبل شهرين من إحياء حفل الزفاف الملكي لميغان وهاري، حيث كان مسؤولاً عن الحماية الملكية.

وأكد أن ميغان تعرضت لتهديدات "جادة" و"مثيرة للاشمئزاز"، من قبل حزب اليمين البريطاني.

وأوضح أن ميغان تعرضت للتهديد لأكثر من مرة خلال إقامتها في بريطانيا، مضيفاً: "كانت لدينا فرق أمنية تحقق في هذه التهديدات، التي أظهرت أنها نابعة من الحزب اليميني، وحوكم العديد من المتورطين".

واستقال باسو، 54 عامًا، من منصبه، بعد 30 عامًا من عمله في الأجهزة الأمنية البريطانية، حيث حصل خلالها على وسام الملكة للشرطة للخدمة المتميزة.