شبيهة كيت ميدلتون تتلقى عروض زواج وتهديدات بالقتل
تمتلك البريطانية هايدي أغان وجهًا مألوفًا، ويشبهها كثيرون بأميرة ويلز كيت ميدلتون، التي تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات الملكية شهرة في العالم.
وبفضل التشابه الكبير بينهما، تعمل هايدي منذ 10 أعوام في مجال الترفيه، كمؤدية لشخصية أميرة ويلز البريطانية.
وكشفت هايدي وهي أم لطفلين، لموقع "برمنجهام لايف"، أنها تتلقى عشرات عروض الزواج يوميًّا، لكنها في المقابل تتلقى تهديدات بالقتل، بسبب تشابهها مع الأميرة.
وأشارت أنها عندما بدأت العمل في المجال الترفيه كممثلة شبيهة لأميرة كيت، فوجئت من ردود فعل الغرباء تجاهها.
وفسرت قائلة "عندما كنت أنشر مقاطع لي وأنا أؤدي شخصية كيت عبر صفحاتي بمواقع التواصل الاجتماعي، تلقيت تعليقات كثيرة تعبّر عن الكراهية، وكان يسألني الكثيرون: "لماذا تحاولين أن تكوني شخصًا آخر؟".
وتابعت: "أدركت لاحقًا أن كل شخص لديه رأيه.. وتعلمت كيفية التعامل مع الأشخاص السلبيين".
وقالت شبيهة كيت، إنها وعندما لا ترتدي ملابس شبيه بأزياء الأميرة، فإنها تتلقى ردود فعل مفاجئة أيضا، حيث يوقفها الكثيرون في أثناء تجوالها في شوارع المدن البريطانية، معتقدين أنها الأميرة، بينما يبدأ آخرون في إجراء مقارنة بينهما.
ولفتت هايدي إلى أن الجميع يحدقون بها، ومنهم من يناديها بلقب "شبية كيت"، بينما يسألها آخرون "هل أنت الفتاة التي تؤدي شخصية "كيت؟".
وعبرت "هايدي" عن عدم ارتياحها أحيانًا، فقالت "أحيانا أشعر بعدم الرغبة في أن أكون شبيهة لكيت ميدلتون، وأن يناديني أحد باسمها، فأنا أشعر بضغط كلما تجولت في الخارج".
وعن كيفية إتقانها لأداء شخصية كيت، أكدت "هايدي" أنها تتابع باستمرار أحدث إطلالات الأميرة، ثم تحاول شراء ملابس شبيهة بما ترتديه.
وأشارت إلى أنها وبمجرد أن تشاهد الأميرة بفستان جديد فإنها تتصفح الإنترنت بحثًا عنه في محاولة للعثور عليه وشرائه.
وأضافت "أتابع كل ما تفعله كيت، ولحسن الحظ لم تتغير كثيرًا بإطلالتها وأنشطتها بعدما أصبحت أميرة لويلز أخيرًا".