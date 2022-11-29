شبيهة كيت ميدلتون تتلقى عروض زواج وتهديدات بالقتل

تمتلك البريطانية هايدي أغان وجهًا مألوفًا، ويشبهها كثيرون بأميرة ويلز كيت ميدلتون، التي تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات الملكية شهرة في العالم.

وبفضل التشابه الكبير بينهما، تعمل هايدي منذ 10 أعوام في مجال الترفيه، كمؤدية لشخصية أميرة ويلز البريطانية.

وكشفت هايدي وهي أم لطفلين، لموقع "برمنجهام لايف"، أنها تتلقى عشرات عروض الزواج يوميًّا، لكنها في المقابل تتلقى تهديدات بالقتل، بسبب تشابهها مع الأميرة.

وأشارت أنها عندما بدأت العمل في المجال الترفيه كممثلة شبيهة لأميرة كيت، فوجئت من ردود فعل الغرباء تجاهها.