زحف الدراما التركية وتدهور الاقتصاد يدفعان فنانين في لبنان إلى "أزمة كرامة"

أمتعوا الجمهور وصنعوا فُرجته لسنوات، قبل أن يُنهكهم المرض وحال لبنان المأزوم اقتصاديًّا. يعجز كثر من كبار السن من الفنانين عن أداء حتى تكاليف علاجهم، على غرار ما حصل أخيرا مع فادي إبراهيم، أحد أبرز وجوه الشاشة الصغيرة.

شغلت صحة الممثل اللبناني فادي إبراهيم الأوساط الفنية وشبكات التواصل الاجتماعي بعد بتر ساقه نتيجة مضاعفات إصابته بداء السكري، وأقبل الجمهور على المساهمة في حملة تبرعات أطلقتها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان لإكمال علاجه المكلف.

وقال النقيب نعمة بدوي في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن الممثلين ساندوا بشكل كبير بطل عشرات المسلسلات المحلية، وأشهرها "العاصفة تهب مرتين" قبل نحو 3 عقود، وصولاً إلى "الموت 2" أخيراً.

وأفاد بدوي أن وزارة الصحة تكفلت بعلاج غسيل الكلى، وأن مساهمات الفنانين ستموّل أي علاجات إضافية قد يحتاج إليها الممثل الستينيّ، بعدما تجاوزت تكلفة استشفائه سقف عقد التأمين.

"أزمة كرامة"

ودفعت قضية فادي إبراهيم مجلس النقابة إلى اتخاذ قرار بإنشاء صندوق للدعم الصحي "يغذيه الفنانون بالتبرع ضمن إمكاناتهم"، على قول بدوي.

وتحوَّل مكتب بدوي في بيروت في الآونة الأخيرة إلى عيادة "يتناوب فيها مجموعة من الأطباء من اختصاصات متعددة على تقديم معاينات للفنانين من دون مقابل"، كما تُؤمّن لهم الأدوية المفقودة.

وفيما علَت أصوات عدة منتقدةً عدم توفير الحكومة دعمًا للممثلين في تغطية نفقاتهم الصحية، قال وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى لوكالة "فرانس برس"، إن التشريعات "لا تُولي هذا الدور لوزارة الثقافة".

ومضى الوزير إلى أن "مَن لا يستطيع تأمين العناية الصحية اللازمة يعيش أزمة كرامة"، مؤكدا أن "الوزارة تحاول أن تؤدي دورا على مستوى الحفاظ على كرامة الفنان".