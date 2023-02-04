صحيفة: هاري سيحضر حفل تتويج والده تشارلز الثالث

ولفتت إلى أن العائلة الملكية لا تزال "تترنح" تحت اتهامات هاري الأخيرة لها في مذكراته على شبكة "نتفليكس" الأمريكية، وكتابه "سبير" الذي صدر الشهر الماضي وحقق مبيعات قياسية في يومه الأول.

ونقلت "صن" عن المسؤولين الذين يعملون على خطط التتويج قولهم إنه ليس هناك ما يشير من "قصر باكنغهام" إلى استبعاد الزوجين من الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

وأوضح المسؤولون أن الدعوات للحفل سيتم إرسالها الشهر الجاري، وأن هاري وميغان سيكونا ضمن قائمة الضيوف التي تشمل نحو 2000 شخصية من أفراد العائلة الملكية، ومن بريطانيا ودول أخرى بما فيهم رؤساء دول ووزراء.