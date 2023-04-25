وصية لمحمد قنوع تنتشر في مواقع التواصل وشكوك حول مصداقيتها
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصية الفنان السوري الراحل محمد قنوع، زاعمين أنه قد كتب الوصية في وقت سابق، ووضعها في يد 3 من أفراد عائلته بالإضافة إلى المحامي الخاص به؛ لأنه كان يراوده شعور بأنه يمكن أن يفارق الحياة في أي لحظة؛ لأن عائلته بشكل عام لا يعمّرون طويلاً، بحسب تعبيرهم.
ورغم تصدر هذه الوصية الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عائلته أو أحد المقربين من الفنان الراحل لم يرد عليها، بحكم انشغالهم بالعزاء، فيما تساءل آخرون عن مصدر هذه الوصية التي لم يتم الكشف عنها.
واحتوت الوصية غير المؤكدة على عدد من الأجزاء، من بينها جزء خاص يتعلق بأفراد عائلته وتم التكتم عليه وعدم الإفصاح عنه نظراً لخصوصية الموضوع، في حين كان الفنان الراحل محمد قنوع قد كتب في وصيته أيضاً بعض النقاط المتعلقة بأملاكه، وأخرى بالوسط الفني، وأعماله التي قدمها طيلة مسيرته.
وقيل أيضاً إن الراحل محمد قنوع يمتلك أموالاً منقولة وغير منقولة، وبعض الأصول خارج بلده سوريا وتحديداً في مصر.
وأوصى، وفق ما هو منشور، أن تذهب ثلاثة أرباع هذه الأموال لزوجته كونها المسؤولة عن أولاده الأربعة، بينما أوصى بأن يتم التصرف بالربع المتبقي من أمواله لصالح عدد من الجمعيات الإنسانية، ولا سيما المعنية بمرضى السرطان والجمعيات التي تهتم بالأيتام.
واستبعد طرف ثالث الأمر إطلاقاً، وكذّب ما جاء في الوصية؛ لأن مثل هذه الأمور لا تخرج إلى العلن، مؤكدين أنه لا يمكن للأشخاص الثلاثة الذين ائتمنهم الفنان محمد قنوع وسلم لهم الوصية كما قيل أن يقوموا بنشرها.
وأوضحوا أن هذه الوصية شائعة لا أساس لها من الصحة، فيما علق بعضهم بالتريث لحين أن يقوم أحد من عائلته بالرد عليها وتوضيح الأمر.
وتوفي محمد قنوع في 22 أبريل 2023 عن عمر ناهز 49 عامًا إثر إصابته باحتشاء في عضلة القلب بشكل مفاجئ، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن وفاته جاءت بعد عملية قسطرة قلبية. وشيع جثمانه من مشفى دار الشفاء في دمشق، ووُري جثمانه الثرى في مقبرة المزة.
وتزوج قنوع من سيدة من خارج الوسط الفني، وله من الأبناء أربعة: مروان، عدنان، مايا، وماسة.