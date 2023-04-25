وصية لمحمد قنوع تنتشر في مواقع التواصل وشكوك حول مصداقيتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصية الفنان السوري الراحل محمد قنوع، زاعمين أنه قد كتب الوصية في وقت سابق، ووضعها في يد 3 من أفراد عائلته بالإضافة إلى المحامي الخاص به؛ لأنه كان يراوده شعور بأنه يمكن أن يفارق الحياة في أي لحظة؛ لأن عائلته بشكل عام لا يعمّرون طويلاً، بحسب تعبيرهم.

ورغم تصدر هذه الوصية الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عائلته أو أحد المقربين من الفنان الراحل لم يرد عليها، بحكم انشغالهم بالعزاء، فيما تساءل آخرون عن مصدر هذه الوصية التي لم يتم الكشف عنها.