بعد حديثها عن اليهود.. سوزان سارندون تواجه اتهامات بمعاداة السامية

تعرضت الممثلة الأمريكية سوزان سارندون لانتقادات لاذعة واتهامات بمعاداة السامية، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن اليهود.

وقالت سارندون (77 عامًا) في تصريحات جديدة خلال مسيرة داعمة للشعب الفلسطيني في نيويورك: "الكثيرون في هذا الوقت يخشون أن يكونوا يهودًا، لأنهم بدؤوا يتذوقون معنى أن تكون مسلمًا في الولايات المتحدة".

وكانت سارندون حضرت بضع مسيرات داعمة للفلسطينيين في نيويورك منذ السابع من أكتوبر المنصرم، إذ شوهدت وهي تهتف "من النهر إلى البحر"؛ وهو الشعار الذي يستخدمه الناشطون المؤيدون للفلسطينيين، والذي اعتبره كثيرون دعوة لمعاداة السامية.