أزمة أغنية "أنا وبس" تتصاعد.. شركة "وتري أوف شور" تحذر من التعامل مع إليسا

وأعلنت إليسا فسخ تعاقدها مع شركة "وتري أوف شور ش.م.ل." بسبب عدم اتخاذهم أي إجراء بشأن "التعدي" على أغنيتها "أنا وبس".

وأصدرت الشركة بيانا رسميا قالت فيه: "فوجئت شركة وتري أوف شور ش. م. ل بالبيان الصادر عن مكتب الفنانة إليسا عبر وسائل التواصل الإجتماعي بتاريخ 27‏/12‏/2022، وعليه، يهم الشركة توضيح ما يلي أنها ترفض مضمون البيان جملة وتفصيلا، وأنّ العقد الموقع بين الشركة والسيدة اليسار الخوري المعروفة فنياً باسم اليسا لا يزال ساري المفعول بجميع مفاعيله القانونية".

وأوضح البيان أن "النزاع الحاصل حول أغنية أنا وبس والتي ذكرتها الفنانة في بيانها هو بينها و بين الفنان زياد برجي حصرا وليس مع شركة وتري بصفتها موزع رقمي مستقل وهو مرتبط بمدى أحقية كل منهما بامتلاك حقوق الأغنية".

وأكدت الشركة في بيانها "التزامها بتنفيذ أي قرار قضائي يبت بأحقية حقوق الأغنية المذكورة أعلاه دون أي تلكؤ".

كما أكدت الشركة على "حقوقها الحصرية في توزيع الألبوم الجديد للفنانة إليسا"، محذرة "أي شركة أخرى من التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع إليسا بخصوص الألبوم المذكور محتفظة بكامل حقوقها القانونية".