بعد ضبط منة شلبي.. فنانون دخلوا السجن بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

فقد سبقها فنانون من الجيل القديم والحالي لنفس المصير الذي أبقاهم لمدد مختلفة خلف القضبان، من أبرزهم:

سعيد صالح

يعد الفنان الراحل سعيد صالح، من أبرز نجوم الجيل القديم، الذين تعرضوا للسجن بسبب تعاطي المخدرات، حيث دخل السجن مرتين لنفس السبب، الأولى كانت في عام 1991، والثانية في 1995.

ففي المرة الأولى، ضبط الفنان الراحل في منطقة شعبية بالعاصمة القاهرة، وبالتحديد في منطقة السيدة زينب، في حارة مظهر داخل أحد الأوكار بصحبة الفنانين أحمد توفيق وصبري عبد المنعم و6 آخرين، وهم يتعاطون المخدرات، وحبس لمدة 15 يوما قبل أن يحكم لهم بالبراءة لأسباب شكلية في الإجراءات.