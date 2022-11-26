بعد ضبط منة شلبي.. فنانون دخلوا السجن بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات
أثار ضبط الفنانة المصرية منة شلبي، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد اتهامها بحيازة 12 كيسا من المواد المخدرة، قالت السلطات إنهم ضبطوها معها أثناء تفتيشها عقب عودتها إلى البلاد قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد سبقها فنانون من الجيل القديم والحالي لنفس المصير الذي أبقاهم لمدد مختلفة خلف القضبان، من أبرزهم:
سعيد صالح
يعد الفنان الراحل سعيد صالح، من أبرز نجوم الجيل القديم، الذين تعرضوا للسجن بسبب تعاطي المخدرات، حيث دخل السجن مرتين لنفس السبب، الأولى كانت في عام 1991، والثانية في 1995.
ففي المرة الأولى، ضبط الفنان الراحل في منطقة شعبية بالعاصمة القاهرة، وبالتحديد في منطقة السيدة زينب، في حارة مظهر داخل أحد الأوكار بصحبة الفنانين أحمد توفيق وصبري عبد المنعم و6 آخرين، وهم يتعاطون المخدرات، وحبس لمدة 15 يوما قبل أن يحكم لهم بالبراءة لأسباب شكلية في الإجراءات.
وعقب مرور 5 سنوات على تلك الواقعة، تم القبض على سعيد صالح مرة أخرى بنفس التهمة، وتحديدا في يوليو/ تموز 1995، ولكن هذه المرة شمال مصر بمحافظة الإسكندرية، ليحكم عليه بالسجن لمدة عام مع الشغل، ويقضي العقوبة.
دينا الشربيني
ومن أبرز فناني الجيل الحالي الذين دخلوا السجن بتهمة تعاطي المخدرات، الفنانة دينا الشربيني، التي قضت عاما كاملا خلف القضبان في عام 2014، بعدما تم ضبطها أثناء شرائها كوكايين بأحد أحياء العاصمة المصرية.
أحمد عزمي
دخل الفنان أحمد عزمي السجن، بعدما قضت محكمة جنايات شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء المصرية، في أكتوبر العام 2015، بحبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل في قضية تعاطي مخدر "الترامادول"، وقضى العقوبة داخل الزنزانة بأحد السجون.
الكويتي علي كاكولي
سجن الفنان الكويتي علي كاكولي قرابة العام، في قضية مشابهة لقضية الفنانة منة شلبي، بعدما ضُبط في مطار العاصمة الكويتية الكويت أثناء عودته من الخارج وبحوزته مخدرات.
وقضت محكمة كويتية على كاكولي حضوريا في أغسطس/ آب عام 2020، بالسجن لمدة 5 أعوام، ليتم تخفيف الحكم عليه لاحقا وتحديدا في أبريل/ نيسان 2021 من قبل محكمة التمييز بالسجن 3 سنوات، قبل أن يخرج بعفو أميري في 23 مارس/ آذار 2022 بمناسبة الأعياد الوطنية في بلاده.
يشار إلى أن عددا من الفنانين المصريين والعرب تعرضوا للحبس لعدة أيام من قبل قرارات من النيابة في بلادهم، على خلفية اتهامهم بتعاطي المخدرات قبل أن يخلى سبيلهم، ومن أبرزهم السوري جورج وسوف، والمصريون سماح أنور ونهى العمروسي ونيفين مندور وغيرهم.