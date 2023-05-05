الأمير عبدالرحمن بن مساعد يكشف تفاصيل أزمته الصحية

كشف الشاعر السعودي ورئيس نادي الهلال السابق، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

ووثق الأمير عبدالرحمن مقطع فيديو، نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث فيها عن طبيعة العارض، الذي تعرض له وتسبب في نقله إلى المستشفى.

وأكد أن "حالته الصحية أصبحت بخير، بعد أن سبّب فايروس سعالا شديدا له، ما أدى إلى ارتفاع ضغطه، ومنها تم نقله إلى المستشفى".

ووجه شكره لجميع من اطمأن عليه، معلقا أنه "عاجز عن رد الجميل للمحبة التي لقيها أثناء أزمته الصحية".

وكانت نخب سعودية وطيف واسع من المواطنين قد تفاعلت مع نبأ الوعكة الصحية للأمير عبدالرحمن، البالغ من العمر 55 عاما، إثر الأزمة التي ألمت به قبل يومين.