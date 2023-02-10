مصر.. قبول دعوى تطالب ببطلان فوز مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين
قبلت محكمة مصرية طعنا على فوز المغني المصري مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين في شهر أكتوبر الماضي.
وأعلن محمد محمود، محامي الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية السابق في مصر، في بيان، قبول هيئة المفوضين في مجلس الدولة الدعوى التي أقامها ضد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الحالي، بشأن فوزه في الانتخابات التي عقدت في شهر أكتوبر الماضي.
وكان أحمد رمضان قد تقدم بدعوى يطالب فيها ببطلان فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب المهن الموسيقية في مصر.
وتضمنت توصيات هيئة المفوضين قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11-10-2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، بالإضافة إلى إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
من جانبها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا وضحت خلاله الحكم قائلة: "بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة، تود النقابة أن توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة، فهذا تقرير بالرأي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام".
وتابع البيان: "هذا التقرير غير مُلزم للمحكمة، ويتم إيداعه في ملف الدعوى ويقدم إلى رئيس المحكمة في خلال 3 أيام، على أن يعين رئيس المحكمة تاريخًا لنظر الدعوى بعد ذلك، ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بإبلاغ أطراف الدعوى (النقابة- محامي الطرف الآخر ) بموعد بدء الجلسات".
واستكمل البيان: "حتى الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتى يتم تنفيذه من جانب النقابة أو الطعن عليه، والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل أحكام القضاء المصري".
وكان الفنان المصري مصطفى كامل قد فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت بالعاصمة المصرية القاهرة، وحصل على أصوات تجاوزت 1000 صوت.
وعقد مصطفى كامل مؤتمرًا صحفيا في مقر النقابة قال فيه: "نظرا لما مرت به النقابة العامة من انحراف إداري وما طالها من سمعة سيئة في وسائل الإعلام على يد عائلة أفسدت الحياة النقابية فسادا كاملا، وبناء على ما ثبت للمجلس بالأدلة، قررنا إحالة العضو أحمد رمضان أحمد شعبان عضو مجلس الإدارة إلى التحقيق بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشاري مجلس الدولة، وتجميد عضويته في المجلس، وكذلك كسكرتير عام للنقابة".
كما قرر كامل إحالة "سعد المتولي محامي النقابة للتحقيق وإيقافه عن العمل نظرا لانحرافه عن مهام وظيفته كمحام للنقابة"، مشيرا إلى أنه"من المفترض أن يحمي القانون ويقف على مسافة واحدة من الجميع، لكنه تعمد ممارسة التهديد والترويع".