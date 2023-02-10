مصر.. قبول دعوى تطالب ببطلان فوز مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين

وتضمنت توصيات هيئة المفوضين قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهن الموسيقية لاختيار النقيب العام المنعقدة في تاريخ 11-10-2022 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، بالإضافة إلى إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

من جانبها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا وضحت خلاله الحكم قائلة: "بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة، تود النقابة أن توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة، فهذا تقرير بالرأي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام".

وتابع البيان: "هذا التقرير غير مُلزم للمحكمة، ويتم إيداعه في ملف الدعوى ويقدم إلى رئيس المحكمة في خلال 3 أيام، على أن يعين رئيس المحكمة تاريخًا لنظر الدعوى بعد ذلك، ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بإبلاغ أطراف الدعوى (النقابة- محامي الطرف الآخر ) بموعد بدء الجلسات".

واستكمل البيان: "حتى الآن لم يصدر حكم قضائي ببطلان الانتخابات حتى يتم تنفيذه من جانب النقابة أو الطعن عليه، والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل أحكام القضاء المصري".

وكان الفنان المصري مصطفى كامل قد فاز بمقعد نقيب المهن الموسيقية في الانتخابات التي أجريت بالعاصمة المصرية القاهرة، وحصل على أصوات تجاوزت 1000 صوت.