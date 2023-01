ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يعمل "سرا" باسم مستعار

وكانت أنجلينا جولي قد تبنت ابنها "باكس" من "تشي مسنه" في فيتنام، عام 2007.

وأنهى "باكس" دراسته الجامعية عام 2021، إلا ا٦نه لم يرتد حفل التخرج رغبة في تجنب المصورين والصحفيين.

وقالت مصادر إن "باكس" أظهر اهتماما بالمجال الإبداعي خلال السنوات الأخيرة، حيث عمل في العديد من أفلام والدته، وأبرزها Without Blood و First They Killed My Father.