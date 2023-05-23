عائلة أم كلثوم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى
حذرت عائلة أم كلثوم في مصر الفنان والملحن عمرو مصطفى من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار أغان من كلماته وألحانه بصوت المطربة المصرية.
وقالت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد "مصطفى".
وبررت هذه الخطوة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن": "لو تركنا الأمر كده ممكن نلاقي أم كلثوم بتغني مهرجانات، ولازم الورثة يوافقوا على استخدام أغاني أم كلثوم في أي عمل فني جديد".
ونوهت الدسوقي إلى أنها ليست ضد تجربة الذكاء الاصطناعي والتطور الذي حصل، لكنها اعتبرت في ذات الوقت أنه لا يصح استخدام صوت أم كلثوم من خلال الذكاء الاصطناعي بحسب تعبيرها.
وكان نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قد استنكر في وقت سابق مع برنامج "ملفات"، تجربة عمرو مصطفى، مبينا أنه إذا تم "العبث بأصوات مثل أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب فإن ذلك يعني تدمير الفن بأيدينا.
وعلق بالقول: "لما نعبث في صوت أم كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وأهرامات مصر الفنية يبقى إحنا بندمر الفن بأيدينا، والمفروض لو حد من الخارج تجرأ يعمل ده كلنا نقف ضده كدولة".
وأضاف "أم كلثوم يا جماعة إحنا هنهزر؟ لو هزرنا في أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب هنعمل إيه في اللي زينا بقا؟".
وطلب نقيب الموسيقيين من محسن جابر عدم الموافقة على أي شيء يضر بقيمة أم كلثوم حتى لو كانت أرباحه باهظة: "أرجو من الأستاذ محسن جابر أخويا وصديقي، خاصة أنه صاحب المحتوى الفني لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، لا يقبل أي شيء يضر بقيمة سيدة الغناء العربي، حتى لو كان سيجلب لنا أرباح مليار جنيه".
وأثيرت حالة من الجدل بعد إعلان الفنان والملحن المصري عمرو مصطفى عن استخدامه صوت "أم كلثوم" في تقنية الذكاء الاصطناعي بأغنية من كلماته وألحانه، ليهاجمه منتج أغاني كوكب الشرق، محسن جابر، متوعدا بمحاسبته قانونيا على ما اعتبره انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.
ولاحقا، قام عمرو مصطفى بحذف اسم "أم كلثوم" عن مشروعه وصورتها، مكتفيا بالصوت، ومؤكدا أنه "مستمر في مشروعه".