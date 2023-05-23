عائلة أم كلثوم: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد عمرو مصطفى

حذرت عائلة أم كلثوم في مصر الفنان والملحن عمرو مصطفى من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإصدار أغان من كلماته وألحانه بصوت المطربة المصرية.

وقالت جيهان الدسوقي، حفيدة شقيقة أم كلثوم، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد "مصطفى".

وبررت هذه الخطوة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن": "لو تركنا الأمر كده ممكن نلاقي أم كلثوم بتغني مهرجانات، ولازم الورثة يوافقوا على استخدام أغاني أم كلثوم في أي عمل فني جديد".

ونوهت الدسوقي إلى أنها ليست ضد تجربة الذكاء الاصطناعي والتطور الذي حصل، لكنها اعتبرت في ذات الوقت أنه لا يصح استخدام صوت أم كلثوم من خلال الذكاء الاصطناعي بحسب تعبيرها.

وكان نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، قد استنكر في وقت سابق مع برنامج "ملفات"، تجربة عمرو مصطفى، مبينا أنه إذا تم "العبث بأصوات مثل أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب فإن ذلك يعني تدمير الفن بأيدينا.