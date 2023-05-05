صور صادمة للممثلة ميغ رايان في أحدث ظهور

وكان قد تغير مظهر ميغ رايان الكبير في السنوات الماضية، بعد خضوعها للعديد من العمليات التجميلية الفاشلة، وفق أخصائيين، من أكثر المواضيع تداولا في مواقع التواصل.

وساهمت عمليات تجميل "غير ناجحة" للممثلة الأمريكية، ذات الملامح الرقيقة، بتغير "غير طبيعي" في وجهها.

وسبق أن حاولت ميغ رايان التملص من الإجابة عن سؤال "فيما إذا كانت قد خضعت لأي جراحات تجميلية"، وذلك في مقابلة مع مجلة "بوتر"، مبينة فقط أن "مظهرها تغير مع مرور السنوات".