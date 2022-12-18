لمواجهة أزماته.. الأمير أندرو يضطر لبيع شاليه مقابل 23 مليون دولار
لا يزال الأمير أندرو، دوق يورك، يواجه عاقبة تورطه مع جيفري إبستاين، وملاحقته في عدة اتهامات بالاعتداء على قاصرات والاتجار بهن، بجانب العديد من التداعيات التي شملت إقصاءه من الحياة الملكية، وتجريده من جميع ألقابه العسكرية والملكية، ومؤخرًا ساهمت أزمته في إجباره على بيع ممتلكاته.
ووفق أحدث التقارير، باع الأمير أندرو شاليه التزلج الخاص به في سويسرا مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 23 مليون دولار، وذلك وسط تصاعد التكاليف القانونية التي تطارده.
وكان الأمير أندرو قد عرض الشاليه للبيع عام 2020، قبل أن يتمكن من التوصل إلى مشتر في فبراير/ الماضي، ويبيعه رسميًا مؤخراً.
ويأتي بيع دوق يورك للشاليه وسط تزايد التكاليف القانونية على خلفية أزمته الشهيرة، وما يواجهه من قضايا واتهامات من قبل "فيرجينيا جوفري" التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسيًا بينما كان عمرها 17 عامًا.
ورغم نفيه بشدة لهذه المزاعم، إلا أن الأمير أندرو، نجل ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، وافق على دفع 16 مليون دولار لفيرجينيا في وقت سابق من هذا العام، كما كشفت مؤخرًا وثيقة من المحكمة أن الأمير أندرو وفيرجينيا توصلا إلى تسوية ودية خارج المحكمة.
يأتي ذلك وسط التوتر بين جدران القصر الملكي والجدل المتزايد الذي يثيره وثائقي هاري وميغان.