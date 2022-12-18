لمواجهة أزماته.. الأمير أندرو يضطر لبيع شاليه مقابل 23 مليون دولار

لا يزال الأمير أندرو، دوق يورك، يواجه عاقبة تورطه مع جيفري إبستاين، وملاحقته في عدة اتهامات بالاعتداء على قاصرات والاتجار بهن، بجانب العديد من التداعيات التي شملت إقصاءه من الحياة الملكية، وتجريده من جميع ألقابه العسكرية والملكية، ومؤخرًا ساهمت أزمته في إجباره على بيع ممتلكاته.

ووفق أحدث التقارير، باع الأمير أندرو شاليه التزلج الخاص به في سويسرا مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 23 مليون دولار، وذلك وسط تصاعد التكاليف القانونية التي تطارده.