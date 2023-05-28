جوستين ترييه تفوز بالسعفة الذهبية وتنتقد الحكومة الفرنسية من منبر مهرجان كان

وأصبحت ترييت ثالث مخرجة تفوز بهذه الجائزة المرموقة.

ولدى تسلمها الجائزة من يدي الممثلة الأميركية جين فوندا، اختارت السينمائية الفرنسية توجيه رسالة سياسية من منبر المهرجان، منددة بشدة بـ"التنكّر الصادم" من الحكومة الفرنسية للتحركات الاحتجاجية المناهضة لإصلاح قانون التقاعد في البلاد.

وقالت ترييه "هذا النمط من السلطة المهيمنة والمتفلّتة بشكل متزايد، ينتشر في مجالات عدة"، مبدية اعتقادها بأن السلطة سعت إلى "تحطيم الاستثناء الثقافي" الفرنسي.

وسارعت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك إلى الرد على تصريحات ترييه، مبدية شعورها "بالذهول إزاء هذا الخطاب الظالم". وكتبت عبر الشبكات الاجتماعية أن الفيلم الفائز "ما كان ليرى النور لولا نموذجنا الفرنسي لتمويل السينما الذي يتيح تنوعاً فريدا على صعيد العالم. دعونا لا ننسى ذلك".