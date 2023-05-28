جوستين ترييه تفوز بالسعفة الذهبية وتنتقد الحكومة الفرنسية من منبر مهرجان كان
فازت المخرجة الفرنسية جوستين ترييت، السبت، بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي عن فيلمها أناتومي أوف إيه فول (تشريح سقطة)، الذي يدور جزء كبير من أحداثه في قاعة المحكمة.
وأصبحت ترييت ثالث مخرجة تفوز بهذه الجائزة المرموقة.
ولدى تسلمها الجائزة من يدي الممثلة الأميركية جين فوندا، اختارت السينمائية الفرنسية توجيه رسالة سياسية من منبر المهرجان، منددة بشدة بـ"التنكّر الصادم" من الحكومة الفرنسية للتحركات الاحتجاجية المناهضة لإصلاح قانون التقاعد في البلاد.
وقالت ترييه "هذا النمط من السلطة المهيمنة والمتفلّتة بشكل متزايد، ينتشر في مجالات عدة"، مبدية اعتقادها بأن السلطة سعت إلى "تحطيم الاستثناء الثقافي" الفرنسي.
وسارعت وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك إلى الرد على تصريحات ترييه، مبدية شعورها "بالذهول إزاء هذا الخطاب الظالم". وكتبت عبر الشبكات الاجتماعية أن الفيلم الفائز "ما كان ليرى النور لولا نموذجنا الفرنسي لتمويل السينما الذي يتيح تنوعاً فريدا على صعيد العالم. دعونا لا ننسى ذلك".
وقد أشرفت على اختيار العمل السينمائي الفائز لجنة برئاسة المخرج السويدي روبن أوستلوند.
وتتكون هذه اللجنة من الفرنسي الأفغاني المخرج عتيق رحيمي، والمخرج الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورناو، والمخرجة الزامبية رونجانو نيوني، والمخرجة المغربية مريم التوزاني، إلى جانب الممثلين دينيس مينوشيه من فرنسا، وبري لارسون وبول دانو من الولايات المتحدة.
وبرزت في هذه الدورة أعمال مجموعة من المخرجين، توقفت عندها وسائل الإعلام في الأنفاس الأخيرة من المهرجان، واستطاعت أن تقنع الجمهور بأعمالها السينمائية.