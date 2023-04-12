الأمير هاري سيحضر تتويج والده تشارلز في غياب ميغن

أعلن قصر باكينغهام، اليوم الأربعاء، أن الأمير هاري، المنسحب من النظام الملكي البريطاني، سيحضر تتويج والده الملك تشارلز الثالث في السادس من أيار/مايو في "وستمنستر أبي" في لندن، لكن من دون زوجته ميغن وطفليهما.

وكتب القصر في بيان: "يسر قصر باكينغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 أيار/مايو"، مشيرا إلى أن "دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".

وانتقل الزوجان للعيش في الولايات المتحدة، بعدما انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في العام 2020، وسط توترات داخلية متزايدة.

وكان ناطق باسم الزوجين قد قال الشهر الماضي إن هاري وميغن "تلقيا أخيراً مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بشأن التتويج".