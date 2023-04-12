الأمير هاري سيحضر تتويج والده تشارلز في غياب ميغن
أعلن قصر باكينغهام، اليوم الأربعاء، أن الأمير هاري، المنسحب من النظام الملكي البريطاني، سيحضر تتويج والده الملك تشارلز الثالث في السادس من أيار/مايو في "وستمنستر أبي" في لندن، لكن من دون زوجته ميغن وطفليهما.
وكتب القصر في بيان: "يسر قصر باكينغهام أن يؤكد أن دوق ساسكس سيحضر التتويج في وستمنستر أبي يوم 6 أيار/مايو"، مشيرا إلى أن "دوقة ساسكس ستبقى في كاليفورنيا مع الأمير آرتشي والأميرة ليليبت".
وانتقل الزوجان للعيش في الولايات المتحدة، بعدما انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في العام 2020، وسط توترات داخلية متزايدة.
وكان ناطق باسم الزوجين قد قال الشهر الماضي إن هاري وميغن "تلقيا أخيراً مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بشأن التتويج".
وأثار احتمال عودة دوق ودوقة ساسكس إلى المملكة المتحدة لحضور حفل التتويج، تكهنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأشهر الأخيرة، في أعقاب الهجمات الشرسة التي شنها الزوجان على العائلة المالكة.
فبعد عرض فيلم وثائقي بشأنه على نتفليكس في كانون الأول/ديسمبر، أصدر هاري كتاب مذكراته المثير للجدل "سبير" ("الاحتياطي") في أوائل شهر كانون الثاني/يناير، تحدث فيه عن تناوله المخدرات والكحول خلال المراهقة، وتفاصيل انهيار علاقته بوالده وبشقيقه وليام.
وسيُتوج تشارلز الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته في أيلول/سبتمبر الفائت، رسمياً في احتفال باذخ في السادس من أيار/مايو سيحضره كبار الشخصيات من كل أنحاء العالم ويشاهده مليارات الأشخاص.
وستشهد الاحتفالات حفلة موسيقية بمشاركة كوكبة من النجوم ومأدبة "غداء كبيرة" ومبادرة تطوعية، فضلاً عن المراسم التقليدية والمواكب الملكية.
ويتزامن يوم التتويج الرئيسي في 6 أيار/مايو مع عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغن، آرتشي.