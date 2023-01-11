وفاة ملك اليونان السابق قسطنطين الثاني عن 82 عامًا

عندما اعتلى العرش بصفته قسطنطين الثاني عن عمر يناهز 23 عامًا في عام 1964، كان الملك الشاب، الذي كان قد حقق المجد بالفعل باعتباره حائزًا على الميدالية الذهبية الأولمبية في الإبحار، يتمتع بشعبية كبيرة. بحلول العام التالي، أهدر الكثير من هذا الدعم بمشاركته النشطة في المكائد التي أسقطت حكومة اتحاد الوسط المنتخبة شعبياً برئاسة رئيس الوزراء جورج باباندريو، بحسب ما أورده تقرير لـ" أسوشيتيد برس".

هذه الحادثة، التي لا تزال تُعرف على نطاق واسع في اليونان باسم "الردة"، أو الانشقاق عن الحزب الحاكم للعديد من المشرعين، زعزعت استقرار النظام الدستوري وأدت في عام 1967 إلى انقلاب عسكري. في النهاية اشتبك قسطنطين مع الحكام العسكريين وأجبر على النفي.