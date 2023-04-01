خالد يوسف يعلن اعتزاله "الدراما التلفزيونية"

أعلن المخرج المصري خالد يوسف، اتخاذه قرارا باعتزال الدراما التلفزيونية، بعد تقديمه أول مسلسل في تاريخه الفني "سرّه الباتع"، وذلك بعد تلقيه العديد من الانتقادات.

ووصف خالد يوسف، خلال لقاء إعلامي مع سارة دندراوي على قناة "العربية"، الإنتاج الدرامي التلفزيوني بأنه "عملية مرهقة جدا"، خاصة مع تقديمه المسلسل بأسلوب سينمائي.

وأكد أن إنتاج مسلسل واحد يعادل إنتاج 5 أفلام سينمائية، معلقا خلال اللقاء: "أعمل 5 أفلام أحسن.. أنا مش ناوي أعمل دراما تلفزيونية تاني".

وشدد على أنه سيكتفي بـ"سرّه الباتع" كإسهام منه في التلفزيون، مؤكدا أن الانتقادات التي طالت العمل لم تؤثر عليه، خاصة مع تحقيق المسلسل لنسبة مشاهدة عالية، واصفا منتقدي العمل بـ"المفذلكين".

وتعرض المسلسل لانتقادات من قبل متابعين، لما اعتبروه أخطاء تاريخية ظهرت في العمل مثل الملابس والديكور، كظهور أحد الممثلين وهو يرتدي ماركة عالمية حديثة، وتجسيد الفنان أيمن الشيوي لدور قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت، الذي كان معروفا بقصر قامته الشديد.

كما سخر متابعون من استخدام المخرج خالد يوسف لموسيقى أفلامه القديمة في المسلسل.

وتدور قصة مسلسل "سره الباتع" خلال زمنين، الأول في عصرنا الحالي حول شاب يبحث عن سر تبرّك أهل منطقته بضريح "السلطان حامد"، وتعيده رحلة البحث إلى زمن الحملة الفرنسية بدءا من عام 1798 ميلادية.