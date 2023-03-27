إلهام الفضالة تقع في فخ "تكرار الأدوار"

انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بلعب أدوار متشابهة، دون تقديم أي جديد، وفق تعبيرهم.

ورأى العديد من متابعي مسلسل "النون وما يعلمون"، والذي تلعب فيه إلهام الفضالة دور البطولة، أن لا جديد تحمله، إذ إن سمات الشخصية مشابهة في الكثير من المواضع لشخصيات سابقة أدتها.

واستنكروا إصرار الفنانة الكويتية على لعب ذات الدور دائمًا في كونها المرأة المتسيدة والمتسلطة، والتي "يدور الرجال في فلكها"، بينما تتمكن هي من السيطرة عليهم.

كما انتقدوا ما وصفوه باستعراض الفضالة إلى طريقة لباسها وظهورها والعناية بذلك أكثر من أداء الدور.

بينما سخر آخرون من اعتماد الفنانة الكويتية في معظم المسلسلات التي شاركت فيها على ذات لون قلم الشفاه "الروج".

وعلق صاحب أحد الحسابات في "تويتر": " إلهام الفضالة إلى أين مسلسلها #النون_وما_يعلمون المفروض يسمونه أمينه حاف ٣ كل سنة نفس القصص والسيناريو واستعراض الماركات والسيارات ومشاكل عائلية وانتقام وكله كوم ونفس الممثلين معاها بكل عمل نفسهم نفسهم ما يتغيرون مدري متى يتركون سوالف الاحزاب".