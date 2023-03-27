إلهام الفضالة تقع في فخ "تكرار الأدوار"
انتقد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الفنانة الكويتية إلهام الفضالة بلعب أدوار متشابهة، دون تقديم أي جديد، وفق تعبيرهم.
ورأى العديد من متابعي مسلسل "النون وما يعلمون"، والذي تلعب فيه إلهام الفضالة دور البطولة، أن لا جديد تحمله، إذ إن سمات الشخصية مشابهة في الكثير من المواضع لشخصيات سابقة أدتها.
واستنكروا إصرار الفنانة الكويتية على لعب ذات الدور دائمًا في كونها المرأة المتسيدة والمتسلطة، والتي "يدور الرجال في فلكها"، بينما تتمكن هي من السيطرة عليهم.
كما انتقدوا ما وصفوه باستعراض الفضالة إلى طريقة لباسها وظهورها والعناية بذلك أكثر من أداء الدور.
بينما سخر آخرون من اعتماد الفنانة الكويتية في معظم المسلسلات التي شاركت فيها على ذات لون قلم الشفاه "الروج".
وعلق صاحب أحد الحسابات في "تويتر": " إلهام الفضالة إلى أين مسلسلها #النون_وما_يعلمون المفروض يسمونه أمينه حاف ٣ كل سنة نفس القصص والسيناريو واستعراض الماركات والسيارات ومشاكل عائلية وانتقام وكله كوم ونفس الممثلين معاها بكل عمل نفسهم نفسهم ما يتغيرون مدري متى يتركون سوالف الاحزاب".
وأيدت متابعة: "الحين إلهام الفضالة ليش كل مسلسلاتها لازم تكون هي المسيطرة، وفي كل مسلسل لازم البيت يكون باسمها وبعد كل مسلسل نفس الكشخة ونفس الروج خلاص غيري شوي..".
وانتقد "أبو سارا": "الهام الفضالة نفس الشخصية ونفس لون الحمرة بجميع المسلسلات ولك زهقنا كله تسرق بيوت".
وكتبت أخرى: " إلهام الفضالة كل سنة نفس الدور نفس الستايل نفس الروج البنفسجي وغنيه و بواقة رياييل تكفوووون".
ورصد مقطع فيديو عددًا من المشاهد التي لعبتها الفنانة الفضالة في عدد من الأعمال الدرامية، لكنها تشابهت جميعها في المحتوى.
على صعيد آخر، اعتبر متابعون أن مسلسل "النون وما يعلمون" يمثل عودة قوية للفنانة إلهام الفضالة، مؤكدين أنها تمكنت من لعب الشخصية باحتراف، ونجحت في إيصالها إلى المشاهد.
وأشادت متابعة بالفضالة: "العودة القوية لإلهام الفضالة الدراما ملعبها والله هالمشهد ولا غلطة الرجفة الخوف البكية بطلة رمضان هالسنة، وراها ألف قصة تشوقت وتحمست أكثر للحلقات الجاية برافو النون وما يعلمون".
ورأت "نورة": "مسلسل النون وما يعلمون، إلهام رجعت نفس قبل، حبيت التمثيل الشر اللي فيها جوي".
وكانت الفنانة إلهام الفضالة صرحت لـ"النهار العربي" أن ما جذبها بمسلسل "النون وما يعلمون" هو اختلاف النص.
وقالت في تصريحاتها: "عندما قرأت النص، شعرت بشيء مختلف عن كل مرة، كما إنّ السيناريو مليء بالحوادث والغموض والإثارة".
وأضافت: "كل حلقة فيها حدث مختلف ومهم ومحوري، والعمل كله لا يتضمن أي مشهد فيه حشو غير مبرر للحوادث، والسرد يتم دون أن نشعر المشاهد بحالة من الملل".
وتدور القصة حول "فجر"، التي تلعب دورها إلهام الفضالة، حيث تغلف شخصيتها القسوة والكراهية تجاه أشقائها بسبب ما لاقته طوال حياتها وهي صغيرة من قهر وانتقام، فيحاول شقيقها "براك" جمع أسرته، وتهدئة الأوضاع، وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
ويشارك إلى جانب إلهام الفضالة، الفنانون فاطمة الحوسني وطيف عبير أحمد وشهاب جوهر ومحمد الصيرفي.