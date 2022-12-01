"اليونسكو" تسجل غناء الرّاي الجزائري ضمن التراث العالمي
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) أنها سجلت، اليوم الخميس، غناء الرّاي الجزائري في لائحة التراث العالمي غير المادي.
وغردت المنظمة على حسابها قائلة: "تسجيل جديد على لائحة التراث غير المادي، هو الرّاي، الغناء الشعبي للجزائر". مضيفة عبارة "مبروك!".
والرّاي الجزائري وسيلة لنقل الواقع الاجتماعي دون محرمات أو رقابة، ويتناول موضوعات مثل الحب والحرية واليأس ومحاربة الضغوط الاجتماعية.
وظهر هذا النوع الغنائي في ثلاثينيات القرن العشرين، وكان منتشرا خاصة في المناطق الريفية بالغرب الجزائري.
وفي منتصف الثمانينيات، عرفت موسيقى الرّاي انتشارا واسعا بفضل بروز "الشباب"، مع إدخال آلات عصرية على هذه الموسيقى الجزائرية التقليدية في مدينة وهران، التي احتضنت أول مهرجان لهذه الموسيقى في 1985.
وفي الفترة نفسها، وصل هذا النوع الموسيقي إلى فرنسا بمناسبة مهرجان في بوبيني، قرب باريس في كانون الثاني/ يناير 1986.
وبفضل هذا المهرجان، اكتشف الجمهور الفرنسي صوت نجوم الرّاي الصاعدين، مثل الشاب مامي، والشاب خالد، وكذلك القدامى مثل الشيخة الرميتي، الذين أصبحوا لاحقا من نجوم العالم.
وفي غضون سنوات قليلة، توسّع جمهور موسيقى الرّاي، وجذب اهتمام الشركات الكبرى. حتى أصبح الشاب خالد أول فنان من شمال أفريقيا يدخل قائمة أفضل 50 مغنياً في أوائل التسعينيات بأغنيته "ديدي".
وخلال الحرب الأهلية بالجزائر أو ما عُرف بالعشرية السوداء (1992-2002)، اغتيل عدد من مطربي الرّاي، أشهرهم الشاب حسني، الذي يعتبره الجزائريون ملك "الأغنية العاطفية"، حيث قتل في وهران في أيلول/ سبتمبر 1994 على يد مسلحين.
ومع بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ صيت موسيقى الرّاي يتراجع وغابت تدريجياً عن شاشات القنوات الكبرى في أوروبا وعادت إلى جمهورها الأصلي كما كان في البدايات.
فقد كان غناء الرّاي ضحية للصورة السيئة التي لحقت به بسبب سمعة نجومه، ومنهم الشاب مامي الذي أدينَ بالعنف بحق صديقته الفرنسية السابقة، وأيضا بسبب صعود الموسيقى وأنواع أخرى مثل الراب.
وعاد العالم لاكتشاف موسيقى الرّاي بأسلوب عصري خلال الصيف من خلال النجاح الكبير للنجم الفرنسي-الجزائري "دي جي سنيك"، والقطعة الموسيقية التي وسمها "ديسكو مغرب"، باسم شركة تسجيلات عريقة في وهران منها انطلق أغلب نجوم الرّاي.