انهيار ثراء دبسي في جنازة شقيقتها ثناء (فيديو)

انهارت الفنانة السورية ثراء دبسي في جنازة شقيقتها الفنانة ثناء التي توفيت الثلاثاء الماضي، إذ دخلت في نوبة من البكاء فور وصولها إلى المستشفى قبل انطلاق الجنازة.

وبدأت مراسم الجنازة قبل قليل، بحضور زوج الفنانة الراحلة الفنان سليم صبري وشقيقتها الفنانة ثراء دبسي، وبحضور واسع من نجوم الفن بسوريا، من بينهم: "أمل عرفة، وكندة حنا، وفراس إبراهيم، وسلاف فواخرجي، ووائل رمضان، وعدنان أبوالشامات، وسوزان نجم الدين وغيرهم".