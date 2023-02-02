أصالة: "السعودية حبة دوا اسمها سعادة"
أشادت الفنانة السورية أصالة بحفل "ليلة صوت الأرض"، الذي شاركت في إحيائه إلى جانب أبرز نجوم العالم العربي في المملكة العربية السعودية؛ تخليدا لذكرى الفنان الراحل طلال مداح.
وعبرت أصالة عن امتنانها الشديد لمشاركتها في الحفل، مضيفة أن "السعودية وحدها فقط من تستطيع تعديل كفة الأحزان وتمتلك هذه الرفاهية الإنسانية الراقية والعظيمة".
وقدمت الفنانة السورية الشكر؛ لاختيارها للمشاركة في الحفل، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر".
وعلقت في تغريدتها: "شكراً شكراً شكراً على هالرفاهية الفنيّة الإنسانيّة المرتقية والعظيمة من جميع النّواحي .. مين غيرها السّعوديّه بتقدر تبهر تطرق أعماق المشاعر وتعدّل كفّة الأحزان وكلّ الهوايل اللي بهالدنيي الصّعبة وتكون حبّة الدّوا اسمها سعادة بتغرّق الدّنيي كلّها".
وشاركت أصالة إلى جانب العديد من السعوديين والعرب، ومنهم محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد، وأحلام، وأصالة نصري، وأنغام، وبلقيس أحمد فتحي، وصابر الرباعي، ونجوى كرم، وفهد الكبيسي، والفنانة أميمة، ويارا.
كما شارك في الحفل، وليد توفيق، وهاني شاكر، وراغب علامة، ونبيل شعيل، وخالد الشيخ، وعبدالله الرويشد، وعبادي الجوهر، وأسماء المنور، وأصيل هميم، ووعد، ومطرف المطرف، ومساعد البلوشي، وغيرهم.
وامتلأ مسرح "محمد عبده أرينا" بالحضور في وقت مبكر من مساء الأربعاء، قبل أن تبدأ فقرات الحفل الأكبر من نوعه في السعودية والعالم العربي لتكريم فنان.