أصالة: "السعودية حبة دوا اسمها سعادة"

وشاركت أصالة إلى جانب العديد من السعوديين والعرب، ومنهم محمد عبده، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، وراشد الماجد، وأحلام، وأصالة نصري، وأنغام، وبلقيس أحمد فتحي، وصابر الرباعي، ونجوى كرم، وفهد الكبيسي، والفنانة أميمة، ويارا.

كما شارك في الحفل، وليد توفيق، وهاني شاكر، وراغب علامة، ونبيل شعيل، وخالد الشيخ، وعبدالله الرويشد، وعبادي الجوهر، وأسماء المنور، وأصيل هميم، ووعد، ومطرف المطرف، ومساعد البلوشي، وغيرهم.

وامتلأ مسرح "محمد عبده أرينا" بالحضور في وقت مبكر من مساء الأربعاء، قبل أن تبدأ فقرات الحفل الأكبر من نوعه في السعودية والعالم العربي لتكريم فنان.