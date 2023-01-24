فوز العبدالله تكشف هوية زوجة السدحان‎‎ بعد ظهورها في "جوي أووردز"

ردت الفنانة السعودية فوز العبدالله، على تكهنات البعض حول هوية السيدة التي ظهرت مع الفنان السعودي عبدالله السدحان، في حفل صناع الترفيه "جوي أووردز" الذي عقد قبل أيام في العاصمة الرياض.

وأكدت "العبدالله" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، أن السيدة التي ظهرت مع "السدحان" هي زوجته منيرة العبدالله شقيقتها.