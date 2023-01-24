فوز العبدالله تكشف هوية زوجة السدحان بعد ظهورها في "جوي أووردز"
ردت الفنانة السعودية فوز العبدالله، على تكهنات البعض حول هوية السيدة التي ظهرت مع الفنان السعودي عبدالله السدحان، في حفل صناع الترفيه "جوي أووردز" الذي عقد قبل أيام في العاصمة الرياض.
وأكدت "العبدالله" في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، أن السيدة التي ظهرت مع "السدحان" هي زوجته منيرة العبدالله شقيقتها.
وأعربت الفنانة السعودية عن استيائها من تشكيك البعض بحقيقة كون منيرة العبدالله زوجة الفنان السدحان بالفعل، إذ علقت: "كثير ناس قعدوا يفتون من راسهم، فأنا حبيت أوضح عشان ما يصبح لبس في الموضوع".
وأضافت: "منيرة العبدالله اللي طلعت في جوي أووردز والتي انتشر ظهورها كأول مرة، هي أختي وزوجة الفنان عبدالله السدحان".
يشار إلى أن منيرة العبدالله قد أثارت جدلا بعد ظهورها مع الفنان عبدالله السدحان، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "جوي أووردز"، بشأن هويتها، خاصة أن "منيرة" هي الزوجة الثانية للفنان السعودي، إذ إن زوجته الأولى هي حصة الثنيان.